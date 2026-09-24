Wayne Rooney, legenda Manchester United dan timnas Inggris, mengungkapkan bahwa dirinya berdarah Yahudi, meski tumbuh besar sebagai penganut Katolik.

Mantan kapten timnas Inggris itu mengetahui bahwa ia merupakan keturunan imigran Polandia melalui keluarga nenek dari pihak ibunya, Pat Morrey.

Rooney menjelaskan semuanya saat melakukan kunjungan ke kamp Auschwitz di Polandia bersama istrinya, Coleen, dan dua putra mereka yang lebih kecil, Kit yang berusia 10 tahun, serta Cass yang berusia 8 tahun.

Wayne Rooney berkata dalam wawancaranya dengan "Disney+" mengenai serial The Real Rooneys yang terdiri dari sepuluh episode: "Belakangan saya mengetahui bahwa nenek dari pihak ibu saya, keluarganya berasal dari Yahudi Polandia".

Ia menambahkan sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "The Sun": "Saya seorang Katolik, tetapi saya selalu melontarkan pertanyaan seperti: 'Kenapa kita bukan orang Yahudi?'".

Surat kabar itu menyebutkan bahwa karena garis keturunan berasal dari pihak ibu, hal itu menjadikan Rooney secara resmi seorang Yahudi.

Rooney bercanda dengan orang-orang di sekitarnya tentang sebuah serial spin-off, dan mantan penyerang Man United berusia 40 tahun itu sambil tertawa mengusulkan agar serial tersebut diberi nama: "Roo Si Yahudi".

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora



