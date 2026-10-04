Pembicaraan masih terus berlanjut seputar dampak dari kepergian mengejutkan Cristiano Ronaldo dari kamp latihan timnas Portugal di Kopenhagen pada Rabu lalu, setelah krisis yang terjadi dengan pelatih Jorge Jesus.

Surat kabar "Record" mengetahui bahwa seorang anggota lain dari staf pendukung timnas Portugal menerima instruksi segera untuk mengemas barang-barangnya dan menemani Ronaldo, setelah ia meninggalkan kamp latihan "Para Pelaut".

Surat kabar Portugal itu menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan Antonio Costa, penanggung jawab perlengkapan dan peralatan, yang menemani Ronaldo setelah meninggalkan kamp latihan.

Ronaldo meninggalkan kamp latihan Portugal dengan amarah, dan melalui akunnya di media sosial ia mengatakan bahwa ia mengambil keputusan ini setelah konferensi pers pelatih Jesus, dan menyusul pembicaraan dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal.

Ronaldo menegaskan bahwa ia menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskan fakta-faktanya di hadapan publik Portugal, serta menguraikan alasan kepergiannya dari kamp latihan.

Timnas Portugal bersiap menghadapi Norwegia pada malam ini, Minggu, dalam pekan keempat UEFA Nations League.

Pertandingan melawan Norwegia akan menjadi laga kedua yang dijalani timnas Portugal setelah kepergian Ronaldo, usai menang atas Denmark dengan skor 4-2 pada Kamis lalu.







