Kejutan... Rodri menjalani operasi dan absen di awal musim

Manchester City menerima kabar mengejutkan mengenai kondisi Rodri, gelandang tim tersebut, untuk musim depan.

Surat kabar Inggris "Daily Mail" mengungkap bahwa Rodri akan menjalani operasi akibat cedera yang belum jelas penyebabnya setelah Spanyol berlaga di Piala Dunia.

Surat kabar Inggris tersebut menyebutkan bahwa masa pemulihannya tidak akan lama, namun Rodri akan absen pada awal musim baru bersama Manchester City.

"Daily Mail" juga menyebutkan bahwa Rodri telah berjuang keras untuk mempertahankan kebugarannya sejak mengalami robekan pada ligamen anterior cruciate (ACL) sekitar dua tahun lalu.

Rodri akan menjalani operasi segera setelah perjalanan timnas Spanyol di Piala Dunia berakhir, di mana Spanyol dijadwalkan menghadapi Austria di babak 32 besar pada hari Kamis.

Surat kabar Inggris tersebut telah menghubungi Manchester City, yang menolak memberikan komentar terkait berita mengejutkan ini.