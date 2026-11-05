Kejutan: Rahasia di Balik Pencoretan Sadio Mane dari Skuad Senegal

Sadio Mane, winger klub Saudi Al-Nassr, kembali absen dari daftar skuad timnas Senegal sejak penampilan terakhirnya di putaran final Piala Dunia 2026.

Pelatih asal Prancis, Patrick Vieira, mengumumkan daftar pemain beberapa saat lalu, dan secara mengejutkan Sadio Mane tidak masuk, meski ada perkiraan yang mengindikasikan kembalinya dirinya.

Namun menurut laporan media Senegal, Mane absen dari pemusatan latihan mendatang karena ia ingin berada di samping istrinya untuk menyambut kelahiran anaknya.

Baca juga: Pukulan besar: Ruben Neves menempatkan Inzaghi dalam posisi sulit bersama Al-Hilal

Pertandingan berikutnya SEN Africa Cup of Nations Qualification 14.00 SUD

Tim pelatih yang dipimpin Vieira memahami situasi Sadio Mane, dan mengizinkannya untuk berada di ibu kota Saudi, Riyadh, demi menyambut kelahiran anaknya.

Mane merupakan salah satu nama paling menonjol dalam sejarah sepak bola Senegal, mengingat catatan besar yang telah diraihnya, baik di level individu maupun kolektif.