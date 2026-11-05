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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Kejutan: Rahasia di Balik Pencoretan Sadio Mane dari Skuad Senegal

Senegal vs Sudan
Senegal
Sudan
Africa Cup of Nations Qualification
S. Mane
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Senegal
Arab Saudi

Bintang Al-Nassr absen dari kamp latihan Senegal

Sadio Mane, winger klub Saudi Al-Nassr, kembali absen dari daftar skuad timnas Senegal sejak penampilan terakhirnya di putaran final Piala Dunia 2026.

Pelatih asal Prancis, Patrick Vieira, mengumumkan daftar pemain beberapa saat lalu, dan secara mengejutkan Sadio Mane tidak masuk, meski ada perkiraan yang mengindikasikan kembalinya dirinya.

Namun menurut laporan media Senegal, Mane absen dari pemusatan latihan mendatang karena ia ingin berada di samping istrinya untuk menyambut kelahiran anaknya.

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Pertandingan berikutnya
SEN

SEN

Africa Cup of Nations Qualification

12 Nov 2026

SUD

SUD

Tim pelatih yang dipimpin Vieira memahami situasi Sadio Mane, dan mengizinkannya untuk berada di ibu kota Saudi, Riyadh, demi menyambut kelahiran anaknya.

Mane merupakan salah satu nama paling menonjol dalam sejarah sepak bola Senegal, mengingat catatan besar yang telah diraihnya, baik di level individu maupun kolektif.

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