Klub Al Ahli Arab Saudi kini terancam mengalami nasib serupa dengan rival tradisionalnya, Al Nassr, pada musim ini di Liga Roshn, tepatnya selama periode bursa transfer musim dingin mendatang, akibat pelatih asal Belandanya, Marino Pusic.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkap keinginan Al Ahli untuk melepas jasa Pusic, di tengah hasil-hasil negatif yang dialami tim dalam periode terakhir, yang terbaru adalah kekalahan dari Al Shabab dengan skor 1-6.

Pembahasan mengenai para pelatih kandidat untuk menggantikan pelatih asal Belanda itu di markas "Al Raqi" pun mulai muncul, di mana nama pelatih asal Jerman, Ole Werner, mantan direktur teknik tim Leipzig, mencuat, yang sebelumnya juga menjadi kandidat untuk menukangi tim.

Jurnalis Arab Saudi, Abdulrahman Al Thunayan, mengungkap melalui program "Nadeena" di saluran "MBC 1" bahwa sisi finansial merupakan satu-satunya kendala bagi Al Ahli dalam proses memecat Pusic pada periode saat ini.

Al Thunayan menjelaskan bahwa jika Al Ahli bersikeras memecat pelatih asal Belanda itu, meski dalam kondisi finansial buruk yang dialaminya, hal tersebut dapat menyebabkan klub ditempatkan di bawah pengawasan finansial ketat.

Al Nassr mengalami nasib serupa selama periode bursa transfer musim panas lalu, ketika mereka ditempatkan di bawah pengawasan finansial ketat, yang membuat mereka hanya mampu mendatangkan pemain asal Portugal, Samu Costa, dari klub Spanyol Real Mallorca.

Sejak menukangi tim asal Jeddah itu, Pusic telah menjalani 18 pertandingan, meraih 11 kemenangan, berbanding dua hasil imbang, sementara menelan kekalahan dalam 5 kesempatan.