Asosiasi Sepakbola Eropa (UEFA) memastikan pada hari Kamis ini bahwa mereka telah menerima sejumlah besar dokumen dari Real Madrid terkait penyelidikan yang tengah berlangsung mengenai rival tradisional mereka, Barcelona, dalam kasus Negreira.

Dalam pernyataan singkat yang dikeluarkan UEFA di bawah kepemimpinan Aleksander Ceferin, dijelaskan bahwa para inspektur etika dan disiplin UEFA juga telah menerima dokumen-dokumen baru ini, dan akan mengevaluasinya dalam kerangka analisis yang sedang mereka lakukan.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa kasus Negreira muncul ke publik pada 15 Februari 2023, setelah radio Barcelona yang berafiliasi dengan jaringan Cadena SER mengungkap adanya penyelidikan dari Kejaksaan terkait pelanggaran yang berhubungan dengan laporan Enríquez Negreira kepada otoritas pajak.

UEFA pada tahun 2023 telah membuka prosedur awal untuk mengumpulkan informasi, dan prosedur ini belum ditutup hingga kini, setelah UEFA menilai bahwa penting untuk terlebih dahulu mengetahui putusan pidana yang dikeluarkan dalam kasus tersebut di hadapan peradilan Spanyol, mengingat bahwa persoalan ini berada dalam kewenangan lembaga peradilan yang lebih tinggi.

Barcelona sebelumnya telah menyerahkan seluruh informasi yang diminta UEFA, yang menunjuk dua inspektur untuk menangani berkas tersebut.

Dalam kasus ini, UEFA tidak akan mengambil keputusan apa pun terkait kemungkinan sanksi disipliner terhadap klub Catalan tersebut, kecuali jika terbukti di hadapan peradilan Spanyol adanya korupsi dalam dunia olahraga.

Sebagaimana dijelaskan UEFA dalam pernyataannya yang dikeluarkan pada hari Kamis ini, mereka akan menambahkan dokumen-dokumen Real Madrid ke dalam dokumen yang sudah mereka miliki sebelumnya.

UEFA memiliki dua opsi lain, namun mereka mengesampingkannya, yaitu membuka berkas baru atau mengundurkan diri dari kasus tersebut.

Di Barcelona, suasana ketenangan menyelimuti persoalan ini, setelah terungkap bahwa UEFA hanya menambahkan dokumen-dokumen Real Madrid ke dalam berkas yang sudah mereka buka sebelumnya.



