Kejutan menyenangkan menanti Consisao saat menghadapi Neom

Al-Ittihad Jeddah bersiap menghadapi Neom pada putaran ke-29 Liga Profesional Saudi, di tengah tanda-tanda positif terkait kesiapan salah satu pemain bertahan andalannya.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi mengutip sumber di dalam klub bahwa bek veteran Ahmed Sharahili telah siap secara fisik, setelah ia mengikuti latihan bersama pada Senin kemarin dengan normal, sebagai persiapan untuk pertandingan yang dijadwalkan pada Rabu.

Sharahili absen dalam pertandingan terakhir melawan Al-Hazm atas keputusan teknis dari pelatih asal Portugal, Sergio Conceicao, yang memilih untuk tidak memaksanya bermain setelah kembali dari pemusatan latihan tim nasional Saudi.

Ia juga absen dari sesi latihan Minggu lalu karena alasan yang sama, sebelum bergabung kembali dengan rekan-rekannya pada hari Senin di lapangan klub.

Baca juga:

Bintang Al-Hilal Saudi Diminati di Liga Italia



Sesi latihan tersebut juga dihadiri oleh penyerang Maroko Youssef El-Nassiri, yang bermain dalam pertandingan melawan Al-Hazm namun tidak mengikuti latihan pada hari Minggu karena kelelahan ringan.

Al-Ittihad mengalami beberapa absen penting menjelang laga melawan Neom, di mana mereka kehilangan Musa Diaby akibat kartu merah yang diterimanya pada pertandingan sebelumnya dan hukuman larangan bermain.

Penyerang Saleh Al-Shehri juga akan absen karena cedera, sementara status Youssef El-Nesyri belum ditentukan hingga saat ini karena ia mengalami kelelahan otot.

Juara bertahan saat ini berada di peringkat keenam klasemen liga dengan 45 poin, sementara staf pelatih berharap dapat memanfaatkan semua opsi yang tersedia untuk memperbaiki posisinya pada sisa putaran.