Laporan media mengungkap rahasia sebenarnya di balik semakin dekatnya kepergian bintang Brasil, Malcom de Oliveira, sayap Al Hilal Saudi, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Sejumlah kabar menegaskan bahwa Malcom telah mencapai kesepakatan dengan Al Diriyah untuk pindah ke sana selama 3 musim, meski penampilan istimewa yang ia berikan dengan seragam "Sang Pemimpin".

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Menurut yang disampaikan oleh jurnalis Abdullah Al Hunayyan melalui radio "Al Arabiya FM", rahasia atau alasan utama di balik kepergian Malcom dari Al Hilal adalah hubungannya yang buruk dengan suporter Al Hilal.

Al Hunayyan menegaskan bahwa Malcom telah memberi banyak hal bagi klub, tetapi manajemen menilai bahwa masanya bersama tim telah berakhir dan perlu ada peremajaan dengan elemen-elemen baru.

Al Hilal diperkirakan akan merampungkan kesepakatan untuk merekrut bintang Portugal, Pedro Neto, sayap Chelsea, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.