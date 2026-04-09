Kejutan mengejutkan... Ivan Toney terancam skorsing selama satu tahun!

Bintang Inggris Ivan Toney, penyerang klub Al-Ahli Jeddah, terancam skorsing jangka panjang akibat pernyataan pedasnya yang menyerang wasit dalam pertandingan timnya melawan Al-Fayha pada Rabu kemarin, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-29 Liga Profesional Roshen.

Pertandingan tersebut diwarnai beberapa keputusan wasit yang kontroversial, termasuk kegagalan wasit untuk memberikan dua tendangan penalti bagi Al-Raqi, yang memicu kemarahan para pemain dan staf pelatih yang dipimpin oleh pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle.

Tony mengeluarkan pernyataan keras setelah pertandingan, di mana ia menegaskan bahwa wasit sengaja merugikan Al-Ahli demi menguntungkan lawan, sambil menyinggung bahwa wasit meminta Al-Raqi untuk fokus pada turnamen Asia dan melupakan liga, yang memicu kontroversi.

Terkait hal ini, penasihat hukum Salman Al-Ramali berbicara dalam pernyataan kepada surat kabar "Okaz" Saudi, di mana ia mengatakan: "Pernyataan Tony meragukan integritas wasit dan merugikan Liga Saudi."

Dia menambahkan: "Peraturan Disiplin dan Etika Federasi Sepak Bola Saudi, khususnya Pasal (5/50), mengatur sanksi untuk kasus semacam ini, termasuk larangan bermain hingga satu tahun, serta denda hingga 300 ribu riyal."

Al-Ramali juga menegaskan bahwa pemain sayap Al-Ahli asal Brasil, Wenderson Galeno, juga terancam skorsing karena postingan yang ia bagikan untuk mengungkapkan ketidakpuasannya melalui akun resmi media sosialnya.