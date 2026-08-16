Barcelona menerima suntikan tenaga besar dalam usahanya memulangkan pemain berkebangsaan Portugal, Joao Cancelo, ke skuat mereka, setelah bek berpengalaman itu berhasil mengakhiri keterikatannya dengan klub Al Hilal Arab Saudi, sehingga ia menjadi pemain bebas dan membuka jalan bagi kepulangannya ke klub Catalan tersebut dengan kontrak permanen.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Cancelo, yang berusia 32 tahun, telah memastikan posisinya bersama Al Hilal setelah sebelumnya masih menyisakan satu musim dalam kontraknya, dan ia diperkirakan akan tiba di Barcelona pada hari Selasa mendatang untuk menyelesaikan proses transfernya dan menandatangani kontrak barunya.

Barcelona ingin mempertahankan jasa sang pemain setelah penampilan yang ia berikan sejak bergabung dengan tim, di mana performanya di sisi kiri berhasil meyakinkan pelatih asal Jerman Hansi Flick, yang meminta agar sang pemain tetap berada dalam skuat tim, sehingga Cancelo menjadi salah satu opsi penting dalam perhitungannya untuk musim baru.

Transaksi ini pada awalnya tampak berpotensi membebani keuangan kas Barcelona, setelah Al Hilal menetapkan nilai sang pemain sekitar 10 juta euro pada awal periode transfer, tetapi perkembangan terkini mengubah arah negosiasi sepenuhnya.

Keinginan Cancelo untuk meninggalkan klub Arab Saudi tersebut, di samping banyaknya pemain asing dalam daftar Al Hilal, serta ketegangan hubungannya dengan pelatih asal Italia Simone Inzaghi, turut berkontribusi pada tercapainya pemutusan kontrak, sehingga sang pemain menjadi tersedia untuk pindah tanpa biaya. Hal ini memberi Barcelona kesempatan untuk merampungkan transaksi dengan biaya seminimal mungkin, sekaligus memungkinkan bek Portugal itu memperbaiki syarat kontrak dan gajinya bersama klub Catalan tersebut.

Menurut laporan, Barcelona berencana memberi Cancelo kontrak selama dua musim, sebuah langkah yang mencerminkan kepercayaan klub terhadap kemampuannya untuk memberikan tambahan yang dibutuhkan meski telah berusia 32 tahun.

Ini akan menjadi kali ketiga Cancelo mengenakan seragam Barcelona, setelah ia bermain bersama tim dengan status pinjaman selama musim 2023-2024, lalu kembali ke skuat mereka pada paruh kedua musim 2025-2026, sebelum perkembangan terkini membuka pintu bagi kebertahanannya secara final.

Cancelo memiliki hubungan istimewa dengan Barcelona, dan pada banyak kesempatan ia tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap klub Catalan tersebut, baik melalui pernyataan-pernyataannya maupun unggahannya di media sosial, sehingga kini ia semakin dekat untuk mewujudkan keinginannya menetap di dalam stadion "Camp Nou" dengan kontrak permanen, setelah dua pengalaman sebelumnya hanya sebatas peminjaman.