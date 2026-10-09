Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Saudi, selalu mendapatkan dukungan besar dari keluarga, agar bisa menampilkan segala kemampuannya dan terus bermain, meski kerap menerima kritik keras.

Periode terakhir ini menyaksikan Ronaldo terseret ke dalam krisis baru sepanjang kariernya sebagai pemain profesional, namun kali ini dengan pelatih Jorge Jesus yang baru-baru ini menangani timnas Portugal, di mana sang pelatih memutuskan untuk menyingkirkannya dari partisipasi dan mengingkari janjinya menurut pernyataan "Don".

Jurnalis Portugal Luis Vilar meledakkan kejutan besar melalui pernyataannya kepada saluran "Al Arabiya", di mana ia berkata: "Keluarga Ronaldo kali ini menasihatinya untuk pensiun dan mengakhiri perjalanannya dengan tenang".

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Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 DIR

Ia menambahkan: "Namun di sisi lain, Ronaldo tidak mampu menyadari bahwa waktunya bersama sepak bola telah berakhir, dan pada saat yang sama ia harus menyadari nilai dirinya karena ia adalah ikon Portugal".

Ia menutup: "Opini publik menilai bahwa keangkuhan dan tuntutan pribadinya mendorongnya untuk mengambil keputusan-keputusan buruk ini, termasuk tetap bertahan di lapangan, meski level teknis dan fisiknya telah menurun".