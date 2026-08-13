Kejutan: Leicester City Ditawarkan untuk Dijual dalam Lelang Utang

Setelah menjadi kisah keajaiban terbesar dalam sejarah sepakbola, kini klub Leicester City hanya menjadi sekadar "peluang investasi" dalam brosur delapan halaman yang ditawarkan sebuah bank Amerika kepada para investor.

Jaringan BBC Sport mengungkap penawaran penjualan klub Leicester City, juara Premier League bersejarah, dengan harga lebih dari 200 juta pound sterling, dalam sebuah langkah yang membuka jalan bagi kepergian pemilik asal Thailand, perusahaan "King Power", setelah 16 tahun menguasai klub.

Sebuah bank investasi terkemuka asal Amerika, yaitu "Citigroup", telah menyiapkan brosur promosi berjudul "Project Lineup", untuk mempromosikan proses penjualan yang mencakup klub, tim putri, serta aset-aset utamanya, terutama Stadion King Power yang berkapasitas 32 ribu penonton, dan pusat pelatihan Seagrave yang dibuka pada 2020 dengan biaya 121 juta pound sterling, ditambah klub OH Leuven asal Belgia, klub saudara Leicester.

Dokumen tersebut menaksir nilai aset fisik saja lebih dari 200 juta pound sterling, tanpa menetapkan harga akhir untuk penjualan tim yang tengah terpuruk ini, dengan menggambarkan transaksi itu sebagai "peluang langka untuk memiliki klub yang punya rekam jejak kemajuan yang gemilang".

Dalam upaya mempercantik citra, brosur promosi tersebut menonjolkan prestasi Leicester City, terutama gelar juara Premier League pada 2016, dan kemenangan Piala FA lima tahun setelahnya, sembari sama sekali mengabaikan kenyataan bahwa tim ini terdegradasi dua kali berturut-turut dari Premier League ke Championship antara 2023 dan 2025.

Brosur itu juga memperkirakan pendapatan klub akan melampaui 97 juta pound sterling untuk tahun fiskal 2026, namun mengabaikan tahun-tahun kerugian finansial yang parah dan tumpukan utang klub, yang terungkap dalam laporan keuangan 2025 berupa pinjaman bank senilai 103,6 juta pound sterling, dan kerugian yang melampaui 180 juta pound sterling pada tahun-tahun ketika klub berfluktuasi antara dua divisi.

Perusahaan King Power yang dimiliki keluarga Srivaddhanaprabha sebelumnya membeli Leicester City hanya dengan 35 juta pound sterling dari Milan Mandarić pada 2010, dan saat ini dipimpin oleh Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha setelah kematian ayahnya, Vichai, dalam kecelakaan jatuhnya helikopter yang terkenal di luar stadion pada 2019.