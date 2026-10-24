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Florentino Perez Joan LaportaAFP
Diterjemahkan oleh

Kejutan: Laporta bertemu musuh Perez sebelum El Clasico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

Laporta santap malam bersama Enrique Riquelme

Juan Laporta, presiden Barcelona, menjadi salah satu tokoh paling menonjol yang menjadi sorotan pada Sabtu malam, selama jamuan tradisional Cuvée de la Fonteta, yang digelar menjelang pertandingan El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Laporta duduk satu meja dengan Enrique Riquelme, mantan kandidat presiden Los Blancos, yang kalah dari Florentino Perez.

Meja tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh terkemuka di lingkungan politik dan ekonomi Spanyol, di antaranya Juanma Moreno Bonilla, presiden pemerintah wilayah Andalusia, Josep Oliu, presiden Banco Sabadell, dan Fernando Lopez Miras, presiden wilayah Murcia.

Pertemuan itu juga dihadiri Sandro Rosell, mantan presiden Barcelona, yang mendekat ke Laporta untuk menyapanya selama pertemuan berlangsung.

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BAR

BAR

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25 Okt 2026

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Sepanjang tahun-tahun belakangan, kedudukan jamuan Cuvée de la Fonteta semakin mengakar, hingga menjadi salah satu acara sosial paling menonjol bagi kalangan elite Catalan, dengan kehadiran penting dari para perwakilan pusat pengaruh ekonomi dan politik di Madrid.

Jauh dari sifatnya yang terkait dengan seni kuliner, acara ini menyediakan ruang untuk menjalin komunikasi dan membangun hubungan di antara sejumlah tokoh paling berpengaruh di Spanyol.

Salah satu hal paling menonjol yang membedakan pertemuan ini adalah bahwa acara tersebut digelar di kediaman pribadi pengusaha Luis Conde, alih-alih diselenggarakan di sebuah hotel atau pusat konferensi, sehingga memungkinkan suasana yang lebih santai di antara para hadirin.

Pada kesempatan ini, pertemuan yang mempertemukan Laporta dan Riquelme memberi dimensi sepak bola pada hari yang biasanya didominasi oleh suasana hubungan bisnis dan institusional.

Hal itu terjadi menjelang salah satu pertandingan paling dinanti pada musim ini, di mana Barcelona dan Real Madrid bersiap untuk memperbarui duel di antara mereka, serta mengukur kekuatan masing-masing terhadap lawannya.

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