Meski Jeddah United meraih kemenangan susah payah 1–0 atas Al-Hazm pada Jumat dalam pekan ke-27 Liga Profesional Roshen, "The Brigadier" kembali mendapat pukulan dari Maroko.

Pertandingan itu menandai kembalinya Youssef El-Nesyri ke lapangan setelah pulih dari cedera baru-baru ini, tetapi ia gagal tampil sesuai standar yang dibutuhkan.

Menurut surat kabar Saudi, Al-Riyadiah, Youssef El-Nesyri mengalami cedera saat pertandingan melawan Al-Hazm dan akan menjalani pemeriksaan medis hari ini, Sabtu, untuk menentukan berapa lama ia akan absen dan durasi perawatannya.

Absennya Al-Nusairi akan memicu krisis baru bagi Al-Ittihad, yang jelas sedang kesulitan dalam hal hasil dan minim opsi di lini serang.

Al-Nusairi belum mampu menunjukkan seluruh potensinya sejak bergabung dengan Al-Ittihad pada bursa transfer musim dingin terbaru, setelah mencetak empat gol dan menyumbang satu assist dalam 10 pertandingan di berbagai kompetisi domestik dan kontinental.

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