Media Portugal mengungkap kemungkinan Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, menghadapi tindakan disipliner terkait perselisihannya dengan kapten timnas Cristiano Ronaldo, di tengah kontroversi yang berlangsung soal cara pelatih memperlakukan bintang tim tersebut.

Menurut laporan situs "CM Jornal" Portugal, insiden tersebut berkaitan dengan apa yang disebut sebagai perilaku tidak pantas dari Jesus terhadap Ronaldo selama ia bekerja sebagai pelatih timnas Portugal.

Laporan itu menjelaskan bahwa peninjauan apa pun atas tindakan Jesus tidak akan dimulai kecuali jika ada pengaduan disipliner resmi yang diajukan, yang berarti kemungkinan diambilnya tindakan terhadapnya tetap bergantung pada adanya pengaduan semacam itu.

Laporan tersebut tidak menyebutkan adanya pengaduan resmi yang benar-benar telah diajukan atau keluarnya keputusan untuk membuka tindakan disipliner terhadap sang pelatih, sehingga perkara ini masih dalam kerangka kemungkinan.

Perlu diingat bahwa Ronaldo mengalami krisis besar dengan Jesus, setelah ia meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal 24 jam sebelum pertandingan melawan Denmark pada matchday ketiga fase grup UEFA Nations League, sehingga ia juga absen pada pertandingan melawan Norwegia di matchday keempat. Timnas Portugal menang pada kedua pertandingan tersebut.

Tindakan Ronaldo itu muncul sebagai protes terhadap pernyataan Jesus dalam konferensi pers, di mana ia menegaskan bahwa dialah pelatih dan berhak mencoret pemain mana pun.

Belakangan, sang Don menyatakan bahwa Jesus telah mengingkari janjinya kepadanya sebanyak dua kali dalam sebuah pernyataan panjang, yang menjelaskan seluruh kisah dari sudut pandang pemain, sementara sang pelatih hingga kini belum menyampaikan versinya.

Ronaldo pun turut terancam sanksi dari Federasi Portugal akibat meninggalkan pemusatan latihan, mulai dari sekadar denda, hingga mencapai larangan bermain selama 6 bulan.