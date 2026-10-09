Kejutan jelang El Clasico: Barcelona dan Real Madrid tayang di layar gratis

Para penggemar sepak bola di Amerika Serikat akan dapat menyaksikan laga Barcelona kontra Real Madrid, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 25 Oktober, secara gratis melalui jaringan "ABC", sebuah langkah yang memperluas jangkauan Liga Spanyol ke luar batas negara, sementara para penonton di Spanyol tetap membutuhkan langganan televisi berbayar untuk mengikuti pertandingan tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", penayangan El Clasico melalui "ABC" merupakan bagian dari arah kebijakan perusahaan "Walt Disney", pemilik jaringan tersebut dan saluran "ESPN", untuk memperluas cakupan tontonan Liga Spanyol di pasar Amerika, mengingat "ESPN" memiliki hak siar kompetisi tersebut hingga musim 2028-2029.

"ABC" akan menyediakan satu jam program pembuka sebelum pertandingan dimulai, yang juga dapat diikuti melalui "ESPN" dalam bahasa Inggris dan Spanyol.

Potensi jumlah pemirsa jaringan ini mencapai sekitar 128 juta rumah tangga, yang memberikan peluang bagi laga ini untuk menjangkau para penonton yang tidak memiliki langganan di platform olahraga tersebut.

Pertandingan ini digelar di stadion "Spotify Camp Nou", pukul empat sore waktu Pantai Timur Amerika Serikat, dan pukul satu siang waktu Pantai Barat.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Sebaliknya, pertandingan ini akan disiarkan di dalam Spanyol melalui platform "DAZN" dengan sistem langganan berbayar, suatu perbedaan yang mencerminkan sifat pembagian hak siar antarpasar, meski El Clasico memiliki nilai pemasaran yang besar dan menjadi perhatian global berkat popularitas Barcelona dan Real Madrid serta ketenaran para pemain seperti Lamine Yamal dan Kylian Mbappe.