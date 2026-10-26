Kejutan: Jadwal Laga Barcelona dan Atletico Madrid Dimajukan Dua Bulan

Penyelenggaraan Piala Super Spanyol 2027 di Istanbul memicu sejumlah perubahan baru dalam jadwal kompetisi LaLiga, setelah diputuskan untuk memajukan dua laga, yakni Barcelona melawan Atletico Madrid dan Real Sociedad kontra Real Madrid, guna menghindari bentrok dengan turnamen yang akan mempertemukan empat klub besar Spanyol pada Februari mendatang.

Menurut radio Spanyol "Cadena COPE", pihak LaLiga memutuskan untuk mengubah jadwal kedua pertandingan tersebut yang merupakan bagian dari kompetisi pekan ke-23, yang semula dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan yang bertepatan dengan 7 Februari, sehingga kedua duel itu akan dimainkan pada pekan pertama Desember, tepatnya pada periode antara tanggal 2 dan 4 bulan yang sama.

Memajukan Dua Laga Barcelona dan Real Madrid

Penyesuaian ini terjadi akibat partisipasi Barcelona, Atletico Madrid, Real Sociedad, dan Real Madrid di Piala Super Spanyol, yang mengharuskan penataan ulang jadwal pertandingan domestik mereka sebelum turnamen dimulai.

Barcelona dijadwalkan bertemu Atletico Madrid pada semifinal pertama tanggal 2 Februari 2027, sementara Real Sociedad menghadapi Real Madrid pada semifinal kedua tanggal 3 Februari, dan laga final akan digelar pada 6 Februari.

Mengapa Piala Super Spanyol Pindah ke Istanbul?

Kota Istanbul menjadi tuan rumah kompetisi Piala Super Spanyol pada edisi mendatang, setelah tidak memungkinkan untuk menggelarnya di Arab Saudi, yang menjadi tuan rumah edisi-edisi sebelumnya, karena jadwalnya bertepatan dengan Arab Saudi yang menjadi tuan rumah Piala Asia.

Pemajuan dua laga LaLiga ini bertepatan dengan berlangsungnya pertandingan babak kedua Copa del Rey, yang dijadwalkan pada 2 Desember, namun hal itu tidak akan memengaruhi keempat klub yang berpartisipasi di Piala Super, karena mereka memulai perjalanan di ajang Copa dari babak 16 besar.







