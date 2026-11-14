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Arsene Wenger, mantan manajer Arsenal, hampir mundur dari bursa pencalonan presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), setelah peluangnya untuk menantang presiden saat ini Gianni Infantino dalam pemilihan mendatang menurun.

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Perkembangan ini memaksa para penentang Infantino untuk mencari kandidat alternatif, setelah mereka mengandalkan pelatih asal Prancis tersebut sebagai pesaing paling menonjol dan paling mampu untuk menghadapi pertarungan pemilihan yang sengit.

Surat kabar Prancis “L'Equipe” menyebutkan bahwa Wenger cenderung tidak akan ikut dalam perlombaan tersebut, dengan sikapnya yang diperkirakan akan menjadi jelas selama kongres pemilihan FIFA, yang dijadwalkan digelar di ibu kota Maroko, Rabat, pada 18 Maret.

Selama dua setengah bulan terakhir, nama pelatih Prancis itu diajukan untuk menantang Infantino, tetapi gagasan pencalonan tetap menjadi bahan keraguan, tanpa tercapainya keputusan akhir yang diumumkan.

Sejak akhir Agustus lalu, mantan pelatih Arsenal itu secara serius mempelajari kemungkinan menantang presiden FIFA, setelah ketidakpuasannya terhadap cara pengelolaan organisasi tersebut semakin meningkat, dan pada sejumlah periode ia merasa dituntut untuk bertindak demi mencegah Infantino memperoleh masa jabatan baru selama 4 tahun.

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Namun, antusiasmenya tidak berlanjut dengan tempo yang sama; ia terkadang cenderung untuk mundur, berangkat dari keyakinannya akan sulitnya menghadapi pengaruh presiden saat ini.

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Keraguan Wenger tidak terbatas pada perhitungan pemilihan, melainkan meluas hingga sifat jabatan itu sendiri; ia memandang bahwa kepemimpinan federasi internasional akan menjauhkannya banyak dari lapangan, yang merupakan bidang tempat pengalaman profesionalnya terpusat.

Ia juga diliputi anggapan akan sulitnya menghadapi apa yang digambarkan laporan itu sebagai nepotisme yang mengelilingi Infantino, hal yang memperkuat kemungkinan ia mengurungkan niatnya untuk ikut dalam persaingan, meskipun ia menentang gaya pengelolaan saat ini.

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Para penentang Infantino memandang Wenger sebagai kandidat ideal, berkat ketenarannya yang mendunia dan citranya yang terkait dengan integritas, di samping kompetensi dan pengalamannya yang luas.

Meskipun ia berasal dari benua Eropa, ia tidak terkait dengan Uni Sepak Bola Eropa “UEFA”, dan ia juga mendapat penghargaan di Afrika dan Asia, serta bekerja selama bertahun-tahun dengan 211 federasi anggota FIFA, dalam kapasitasnya sebagai direktur pengembangan sepak bola dunia.

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Kemungkinan pencalonannya juga mendapat dukungan dari sebuah faksi di dalam manajemen FIFA, yang jenuh dengan gaya Infantino dalam mengelola organisasi, dan mendorong ke arah pengajuan pesaing untuknya dari dalam kancah sepak bola internasional.

Perselisihan antara Wenger dan presiden FIFA mencuat ke publik terkait usulan penjualan saham di Piala Dunia; pelatih Prancis itu mengkritik proyek tersebut, dan mengatakan bahwa ia mengetahuinya melalui media, serta menyerukan pembatalannya, sembari menuntut adanya “FIFA independen” yang melayani sepak bola dengan komitmen, transparansi, dan integritas.

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Sebaliknya, Uni Sepak Bola Eropa “UEFA” berulang kali menegaskan bahwa pihaknya akan mengajukan kandidat untuk menantang Infantino, tetapi identitas nama tersebut belum menjadi jelas hingga kini, pada saat waktu semakin menyempit bagi para penentang untuk memilih alternatif.

Batas waktu untuk mengajukan permohonan pencalonan jatuh pada 18 November, hal yang menempatkan para lawan presiden saat ini dalam perlombaan dengan waktu, terutama jika terkonfirmasi mundurnya Wenger, yang mereka pandang sebagai kandidat paling berpeluang untuk menantangnya.