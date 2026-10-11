Pelatih Al Ahly asal Maroko, Hossein Amouta, telah mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Zamalek, Minggu malam, dalam laga puncak pekan keenam Liga Mesir Premier.

Al Ahly mengoleksi 13 poin di peringkat ketiga, hanya terpisah selisih gol dari rival mereka Zamalek yang menempati posisi runner-up.

Amouta menurunkan bek kiri Tawfik Mohamed untuk pertama kalinya dalam susunan pemain inti di Liga Mesir Premier.

Sebelumnya, Tawfik Mohamed sempat tampil sebagai pemain inti bersama Al Ahly pada laga melawan Petrol Assiut di Piala Ibu Kota Mesir, yang berakhir dengan kemenangan Al Ahly 5-0.

Berikut susunan pemain Al Ahly:

Kiper: Mostafa Shobeir

Belakang: Mohamed Hany, Ashraf Dari, Yasser Ibrahim, Tawfik Mohamed

Tengah: Akram Tawfik, Marwan Attia, Emam Ashour

Depan: Ahmed Sayed Zizo, Achraf Bencharki, Soufiane Bencheqroun

Sementara itu, susunan pemain Zamalek juga tak lepas dari kejutan. Pelatih Moetaz Gamal memilih menyimpan seluruh penyerang andalannya, Nasser Mansi, Oday Dabbagh, dan Hossam Ashraf, di bangku cadangan, serta menurunkan Ahmed Sherif sebagai penyerang murni.

Berikut susunan pemain Zamalek:

Kiper: Mohamed Awad

Belakang: Mahmoud Bentayg - Mahmoud Alaa - Mohamed Ismail - Omar Gaber

Tengah: Mohamed Shehata - Ahmed Rabie - Ahmed Fatouh - Abdallah El Said

Depan: Shikabala - Ahmed Sherif