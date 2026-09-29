Kejutan dalam kontrak Zidane dengan timnas Prancis

Sejumlah laporan media Prancis mengungkap rincian gaji yang diterima Zinedine Zidane sejak menukangi timnas Prancis, dalam sebuah kontrak yang menyimpan kejutan terkait cara penghitungan pendapatannya serta bonus yang berkaitan dengan turnamen-turnamen besar.

Situs "Foot Mercato" mengutip surat kabar "L'Equipe" menyebutkan: "Zidane menerima 300 ribu euro per bulan sebelum pajak, gaji yang hampir sama dengan yang diterima Didier Deschamps, meski sebelumnya beredar angka-angka yang lebih tinggi mengenai gaji pelatih Prancis tersebut."

Keistimewaan kontrak Zidane terletak pada keputusannya untuk melepaskan bonus hak citra yang sebelumnya diterima pendahulunya setelah pertandingan-pertandingan internasional, yang memungkinkannya menghindari sejumlah batasan terkait para mitra komersial timnas Prancis, meski ia terikat kontrak iklan dengan sejumlah merek dagang, terutama "Adidas".

Sebaliknya, Federasi Sepak Bola Prancis menetapkan sebuah skema yang mencakup bonus lebih besar selama turnamen-turnamen besar, terutama Piala Dunia dan Piala Eropa, sehingga sebagian besar potensi kenaikan pendapatan Zidane bergantung pada capaian timnas dalam ajang-ajang tersebut.

Dengan demikian, kontrak Zidane tampaknya bertumpu pada gaji bulanan tetap, dengan kemungkinan pendapatannya meningkat secara signifikan apabila Les Bleus berhasil meraih hasil-hasil kuat dalam turnamen-turnamen besar.







