Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAAFP
Diterjemahkan oleh

Kejutan dalam kontrak Zidane dengan timnas Prancis

Z. Zidane
France vs Italy
France
Italy
UEFA Nations League A
Prancis
Italia

Rahasia di Bagian Tersembunyi dari Kontrak

Sejumlah laporan media Prancis mengungkap rincian gaji yang diterima Zinedine Zidane sejak menukangi timnas Prancis, dalam sebuah kontrak yang menyimpan kejutan terkait cara penghitungan pendapatannya serta bonus yang berkaitan dengan turnamen-turnamen besar.

Situs "Foot Mercato" mengutip surat kabar "L'Equipe" menyebutkan: "Zidane menerima 300 ribu euro per bulan sebelum pajak, gaji yang hampir sama dengan yang diterima Didier Deschamps, meski sebelumnya beredar angka-angka yang lebih tinggi mengenai gaji pelatih Prancis tersebut."

Keistimewaan kontrak Zidane terletak pada keputusannya untuk melepaskan bonus hak citra yang sebelumnya diterima pendahulunya setelah pertandingan-pertandingan internasional, yang memungkinkannya menghindari sejumlah batasan terkait para mitra komersial timnas Prancis, meski ia terikat kontrak iklan dengan sejumlah merek dagang, terutama "Adidas".

Sebaliknya, Federasi Sepak Bola Prancis menetapkan sebuah skema yang mencakup bonus lebih besar selama turnamen-turnamen besar, terutama Piala Dunia dan Piala Eropa, sehingga sebagian besar potensi kenaikan pendapatan Zidane bergantung pada capaian timnas dalam ajang-ajang tersebut.

Dengan demikian, kontrak Zidane tampaknya bertumpu pada gaji bulanan tetap, dengan kemungkinan pendapatannya meningkat secara signifikan apabila Les Bleus berhasil meraih hasil-hasil kuat dalam turnamen-turnamen besar.



Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google