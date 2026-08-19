Kejutan: Bursa transfer Real Madrid telah berakhir, kecuali dalam satu kondisi

Sebuah laporan mengungkap sikap Real Madrid terhadap bursa transfer musim panas ini, kurang dari dua pekan menjelang penutupan mercato, seraya menegaskan bahwa manajemen klub menganggap aktivitas mereka pada musim panas ini nyaris rampung dan tidak menantikan penyelesaian transfer baru.

Menurut surat kabar Marca, Real Madrid menilai bahwa mercato sudah tertutup 95 persen, dengan menyisakan 5 persen sebagai antisipasi terhadap segala kondisi tak terduga yang mungkin memaksa perubahan rencana sebelum bursa resmi ditutup pada 31 Agustus mendatang.

Marca menjelaskan bahwa kondisi luar biasa itu berupa kemungkinan salah satu pemain tim mengalami cedera serius, atau terjadinya kepergian yang tidak direncanakan dari salah satu anggota skuad, yang mungkin mendorong manajemen klub untuk kembali bergerak demi menutupi ketiadaan tersebut.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa manajemen Real Madrid merasa puas dengan mercato saat ini, setelah klub berhasil merampungkan transfer-transfernya tanpa terlibat dalam negosiasi panjang, kecuali transfer Yan Diomande yang penyelesaiannya tertunda akibat beberapa detail sekunder terkait kesepakatan dengan Leipzig.

Selain itu, "kasus Rodri" tidak memengaruhi rencana Real Madrid, meski klub dikaitkan dengan perekrutan Martin Zubimendi, kabar yang secara konsisten dibantah oleh manajemen klub.

Sebaliknya, Marca menilai bahwa lini tengah Real Madrid mungkin menjadi satu-satunya titik perubahan dalam beberapa hari mendatang, apabila klub menerima tawaran kuat dari klub-klub Liga Primer Inggris untuk merekrut Aurelien Tchouameni atau Eduardo Camavinga, setelah beberapa klub Inggris menunjukkan ketertarikan terhadap kedua pemain itu sepanjang musim panas.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa kepergian salah satu dari Tchouameni atau Camavinga akan diperlakukan sebagai kondisi luar biasa yang bisa mengembalikan Real Madrid ke bursa transfer, meski hal itu tampaknya tidak mudah terjadi saat ini.

Sikap ini selaras dengan pernyataan Jose Mourinho, direktur teknik Real Madrid, yang belakangan mengatakan: "Saya tidak mengatakan tidak akan ada transfer lain karena bursa masih terbuka, tetapi jika Anda bertanya langsung kepada saya apakah bursa sudah tertutup bagi saya? Ya, sudah tertutup."

Real Madrid telah merampungkan 6 transfer sepanjang musim panas ini, di samping memulangkan Endrick, ditambah melakukan perubahan pada staf teknik tim utama, yang membuat klub merasa puas dengan pekerjaan yang telah diselesaikan hingga saat ini.

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