Dalam perkembangan mengejutkan beberapa jam sebelum gelaran Ballon d'Or 2026, salah satu bintang paling menonjol Barcelona memutuskan untuk tidak terbang ke ibu kota Inggris, London, guna menghadiri acara yang dinanti-nantikan tersebut, meski namanya masuk dalam daftar kandidat penghargaan individu terpenting di dunia sepak bola, selain peluang kuatnya untuk bersaing memperebutkan penghargaan lain yang dikhususkan bagi talenta muda terbaik.

Program "El Partidazo de COPE", yang dipandu oleh Juanma Castaño melalui radio COPE Spanyol, mengungkapkan bahwa Pau Cubarsí, bek Barcelona sekaligus kandidat penghargaan Ballon d'Or, tidak akan terbang ke London untuk menghadiri acara tersebut.

Menurut jurnalis Helena Condis, bek muda itu membutuhkan istirahat dan menjauh dari suasana, setelah mengakhiri laga Clasico melawan Real Madrid dalam kondisi mengalami sedikit peningkatan suhu tubuh.

Keputusan ini datang pada momen yang mencolok, mengingat Cubarsí masuk dalam daftar pendek kandidat Ballon d'Or, selain pencalonannya yang kuat untuk penghargaan Kopa, yang diberikan kepada pemain muda terbaik di dunia.

Bek Spanyol itu sebelumnya tampil sangat baik bersama Barcelona dan tim nasional negaranya, serta berkontribusi dalam keberhasilan Spanyol meraih Piala Dunia 2026, dan juga meraih penghargaan pemain muda terbaik di turnamen tersebut, sehingga memperkuat posisinya di antara talenta muda paling menonjol dalam sepak bola dunia.

Meski Cubarsí merupakan salah satu kandidat terkuat untuk penghargaan Kopa, ketidakhadirannya di acara tersebut bisa membuka peluang bagi spekulasi mengenai identitas pemenang, terutama dengan adanya rekan setimnya Lamine Yamal yang juga bersaing untuk penghargaan yang sama, setelah ia meraihnya pada edisi 2024 dan 2025.

Ketidakhadiran bek Catalan itu tidak serta-merta berarti ia kehilangan salah satu dari dua penghargaan tersebut, karena identitas para pemenang belum diumumkan secara resmi sebelum acara dimulai, dan alasan yang diumumkan atas tidak terbangnya ia pun berkaitan dengan kebutuhannya untuk beristirahat usai mengalami sedikit peningkatan suhu tubuh setelah Clasico.

Gelaran Ballon d'Or dijadwalkan berlangsung pada malam ini, Senin 26 Oktober, di London Palladium, dalam edisi istimewa yang merayakan 70 tahun berdirinya penghargaan tersebut, di tengah penantian untuk mengetahui identitas para pemenang di berbagai kategori.