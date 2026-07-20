Kejutan besar... Van Dijk tampaknya akan hengkang dari Liverpool

Beberapa jam terakhir ini terjadi perkembangan mengejutkan terkait masa depan pemain asal Belanda, Virgil van Dijk, kapten Liverpool, setelah namanya santer dibicarakan di Beşiktaş, sebuah langkah yang berpotensi menjadi salah satu transfer paling menonjol di Liga Turki selama jendela transfer saat ini.

Aktivitas yang gencar terus berlanjut di bursa transfer Turki, di mana klub-klub besar Istanbul terus berupaya merekrut bintang-bintang papan atas Eropa. Dalam konteks ini, laporan-laporan dari Turki mengungkap kemajuan signifikan dalam negosiasi Beşiktaş dengan bek veteran asal Belanda tersebut, yang kini semakin dekat untuk menjalani petualangan baru di luar Liga Inggris.

Masa depan kapten timnas Belanda ini menjadi bahan spekulasi luas, terutama setelah tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Meskipun kontrak Van Dijk masih berlaku hingga Juni 2027, banyak laporan menyebutkan bahwa klub Inggris tersebut tidak keberatan jika ia hengkang musim panas ini jika menerima tawaran yang tepat.

Van Dijk, yang kini berusia 34 tahun, bergabung dengan Liverpool pada Januari 2018. Di sana, ia menjadi salah satu bek terkemuka dalam sejarah klub dan berkontribusi dalam meraih berbagai gelar domestik maupun kontinental, sebelum spekulasi mengenai keinginannya untuk menghadapi tantangan baru semakin menguat belakangan ini.

Menurut laporan surat kabarTurki “Fanatik”, Besiktas telah menempatkan kapten Liverpool tersebut sebagai prioritas utama selama jendela transfer saat ini, seiring upaya klub untuk memperkuat skuadnya setelah juga dikaitkan dengan upaya merekrut bintang Mesir, Mohamed Salah.

Laporan tersebut menambahkan bahwa sang pemain telah memberikan persetujuan awal untuk pindah ke Besiktas, sementara manajemen klub telah mengundang agennya ke Istanbul untuk menyelesaikan negosiasi dan membahas ketentuan akhir terkait kesepakatan tersebut.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa gaji tahunan yang diharapkan Van Dijk bisa mencapai 12 juta euro, angka yang diminta oleh bek asal Belanda tersebut sebagai syarat untuk bersedia mencoba peruntungannya di Liga Turki.

Di sisi lain, laporan-laporan tersebut menjelaskan bahwa Liverpool tidak akan setuju melepas kaptennya kecuali dengan imbalan setidaknya 10 juta euro, mengingat kontraknya dengan klub hanya tersisa satu musim lagi.

Media Inggris juga menyebutkan bahwa manajemen Liverpool kini terbuka terhadap gagasan untuk menjual Van Dijk selama jendela transfer saat ini, setelah sang pemain tidak lagi dianggap sebagai pemain yang tak tergantikan, yang mungkin akan membuka jalan bagi terwujudnya kesepakatan jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan akhir.