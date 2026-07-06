Kejutan besar... Real Madrid secara resmi merekrut pelatih asal Katalonia!

Klub Real Madrid asal Spanyol secara resmi mengumumkan pada hari Senin ini penunjukan Pedro Martínez sebagai pelatih baru tim bola basketnya, menggantikan pelatih asal Italia Sergio Scariolo, yang dipecat setelah musim yang bencana dan tanpa gelar.

Saluran televisi Real Madrid melaporkan bahwa pelatih asal Katalonia yang lahir di Barcelona pada tahun 1961 tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun hingga musim 2028-2029, setelah klub "Los Blancos" membayar denda kontrak sebesar 1,2 juta euro untuk memboyongnya dari Valencia Basket.

Pemecatan Scariolo terjadi setelah musim yang bencana, di mana tim Kerajaan itu kalah di final EuroLeague melawan Olympiacos, Piala Raja Spanyol melawan Baskonia, dan Piala Super Spanyol melawan Valencia, serta perempat final Liga Spanyol melawan Tenerife, yang menandai pertama kalinya Real Madrid gagal meraih gelar apa pun sejak tahun 2011.

Martínez dianggap sebagai salah satu pelatih terhebat dalam sejarah bola basket Spanyol, dengan pengalaman selama 35 tahun sejak memulai kariernya bersama tim Juvenut pada musim 1989–1990, hingga melatih sepuluh klub berbeda, termasuk Estudiantes, Baskonia, Gran Canaria, dan Manresa.

Pelatih asal Katalonia ini meraih kesuksesan yang menonjol bersama Valencia Basket selama dua musim terakhir, di mana ia membawa tim tersebut finis di peringkat kedua Liga Eropa dengan catatan 25 kemenangan dan 13 kekalahan, serta lolos untuk pertama kalinya dalam sejarahnya ke babak semifinal, setelah comeback bersejarah di perempat final dari ketertinggalan (0-2) menjadi kemenangan (3-2) atas Panathinaikos.

Dalam wawancara pertamanya di saluran televisi Real Madrid, Martínez mengatakan: “Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi bagian dari Real Madrid. Setiap pelatih di dunia pasti berharap bisa berada di klub seperti ini dengan standar tinggi dan kemampuan bersaing di semua kompetisi.”

Ia menambahkan: “Saya mengetahui sejarah klub yang kaya ini, dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi tanggung jawab yang telah ditinggalkan oleh para profesional yang mendahului saya di klub ini.”

Pelatih baru ini mengungkapkan filosofi kepelatihannya dengan mengatakan: “Saya lebih menyukai pertahanan yang aktif dan efektif, serta mengutamakan pergerakan bola. Saya percaya bahwa permainan berbasis umpan sangat penting, dan setiap pemain harus merasa penting; tim yang memiliki ritme yang harmonis dan bermain tanpa rasa takut.”

Ia menekankan bahwa kuncinya terletak pada membangun tim dengan “perpaduan seimbang antara pemain muda dan berpengalaman,” sambil menambahkan: “Pemain berpengalaman memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa, dan ada beberapa pemain di tim ini yang telah membuktikannya dengan baik. Kami juga membutuhkan pemain muda yang penuh semangat dan ambisi untuk mencapai level tertinggi.”

Kebangkitan Martínez ke Real Madrid benar-benar mengejutkan, karena tak ada yang menduga ia akan hengkang dari Valencia setelah meraih gelar La Liga bersama tim tersebut, namun kesempatan melatih salah satu raksasa EuroLeague mengubah jalannya peristiwa.

Tim Kerajaan ini sangat ingin menutup bab musim yang penuh bencana dan memulai proyek baru yang mencakup segala hal, mulai dari manajemen—dengan hengkangnya Sergio Rodríguez dan Martíns Pucis serta kembalinya Juan Carlos Sánchez dan Alberto Herreros—hingga staf teknis dengan penunjukan Martínez, dalam upaya untuk merebut kembali dominasi Eropa yang telah hilang.