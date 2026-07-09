Kejutan besar... Real Madrid memburu mantan pemain Al-Nassr!

Beberapa laporan media menyebutkan bahwa Real Madrid telah menanyakan kabar salah satu mantan bintang Al-Nassr asal Arab Saudi sebagai langkah awal untuk merekrutnya selama jendela transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Beberapa hari terakhir ini, klub Al-Nassr mengumumkan kepergian pemain asal Kroasia, Marcelo Brozović, setelah manajemen memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, sehingga kariernya bersama "Al-Alamy" berakhir dan ia menjadi pemain bebas yang dapat direkrut oleh klub mana pun tanpa biaya transfer.

Menurut laporan jurnalis terpercaya Sasha Tavoleri, dalam beberapa hari terakhir salah satu pejabat Real Madrid telah menghubungi agen Brozović untuk menanyakan situasi terkini sang pemain, serta mengetahui seberapa besar minatnya untuk menjalani pengalaman baru bersama klub "Los Blancos" pada musim depan.

Tavoleri menjelaskan bahwa komunikasi tersebut belum mencapai tahap negosiasi resmi, melainkan masih berada pada tahap pengumpulan informasi dan evaluasi opsi-opsi yang tersedia bagi manajemen Real Madrid untuk posisi gelandang.

Ia juga menyebutkan bahwa gagasan untuk merekrut Brozović mendapat perhatian di jajaran Real Madrid, terutama mengingat pengalaman luas yang dimiliki sang pemain di level Eropa, setelah bertahun-tahun sukses bersama Inter Milan sebelum pindah ke Liga Saudi.

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Ia menambahkan bahwa klub Spanyol tersebut sedang mempertimbangkan kemungkinan memberinya kontrak berdurasi satu musim saja, mengingat statusnya sebagai pemain bebas transfer dan kemampuannya memberikan solusi teknis cepat tanpa perlu membayar biaya transfer.

Selain itu, jurnalis terpercaya tersebut menegaskan bahwa Brozović mendapat perhatian dari José Mourinho, pelatih baru Real Madrid asal Portugal.

Berita ini menjadi kejutan besar, terutama karena kebijakan utama klub-klub Eropa adalah menurunkan rata-rata usia pemain, sementara Prozović saat ini berusia 33 tahun.