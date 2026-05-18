Para penonton Studio Voetbal merasa kesal dengan Rafael van der Vaart pada Minggu malam. Di X dan GeenStijl, muncul dugaan kuat bahwa ia sedang mabuk saat duduk di meja.

Malam Minggu, NOS menayangkan episode terakhir Studio Voetbal. Program ini dihentikan karena penghematan dan tidak akan ditayangkan lagi mulai musim depan.

Menurut GeenStijl, Van der Vaart telah mengonsumsi banyak minuman beralkohol sebelum siaran. “Rafael van der Vaart biasanya memang lucu, tapi kali ini dia kembali menenggak sepuluh botol bir lebih dari yang seharusnya sebelum episode tersebut,” tulis media tersebut.

Di X pun, perilaku mantan gelandang Ajax dan Real Madrid ini menarik perhatian. “Kemarin terbukti mengapa tidak masalah jika Studio Voetbal dihentikan. Kamu membiarkan Van der Vaart yang mabuk mengoceh dan mendominasi seluruh acara,” tulis seseorang.

“Ya benar, menurutku dia sudah minum beberapa gelas anggur. Kadang-kadang dia kesulitan berbicara. Dengan wajahnya yang memerah,” komentar yang lain.

“Van der Vaart benar-benar mabuk berat,” tulis yang lain. Seorang pengguna lain berharap Van der Vaart datang ke studio dengan taksi.

“Menurut saya, Van der Vaart sudah minum minuman penutup sebelumnya,” tulis penonton lain. “Van der Vaart kembali mabuk di meja selama Studio Voetbal terakhir,” tutup seseorang.