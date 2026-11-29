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Sorotan kini tertuju pada proyek investasi yang dinanti dan berpotensi menjadi titik balik masa depan Ismaily, setelah sejumlah nama kelas dunia masuk dalam daftar kandidat untuk memperkuat tim. Hal ini sejalan dengan langkah-langkah untuk membangun kembali klub dari sisi olahraga maupun manajemen serta mengembalikan kejayaannya.

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Jurnalis Ibrahim Fayek mengungkapkan melalui unggahan di akun “Facebook” resminya bahwa investor Arab Turki Al-Sheikh telah memberikan lampu hijau kepada John Edward, perwakilannya dalam proyek tersebut, untuk bernegosiasi dengan bintang Kroasia Luka Modric, pemain klub Italia Milan, jika Ismaily berhasil kembali ke Liga Premier. Langkah ini merupakan bagian dari rencana ambisius untuk menyelamatkan klub dan mengembalikan kejayaannya.

Ismaily, Pilihan karena Gairah, Bukan Keuntungan

Sebelumnya, Fayek telah menjelaskan bahwa sang investor ditawari untuk berinvestasi di dua klub besar, salah satunya Ismaily dan satu lagi klub dengan basis suporter yang sangat besar, melalui kepemilikan saham pengendali hingga 60%. Namun, ia memilih Ismaily demi menghindari keterlibatan dalam persaingan antarklub besar dan karena ingin menyelamatkan klub bersejarah.

Sang investor menegaskan bahwa proyek ini didorong oleh hobi, gairah, dan kerja sosial, bukan untuk mencari keuntungan finansial. Menurutnya, investasi di sepak bola kawasan Arab, khususnya Mesir, tidak menjamin keuntungan yang memadai.

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Ia juga mengungkapkan telah menolak tawaran untuk berinvestasi di Leicester City, Derby County, dan Sevilla dari Spanyol, serta sebuah klub Prancis dan satu klub Italia, karena lebih memilih mencurahkan upayanya untuk Mesir, negara yang memiliki ikatan dengannya.

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Saham Pengendali dan Renovasi Menyeluruh Stadion

Menurut Fayek, sang investor telah mendapatkan restu lisan dari pejabat negara Mesir, sementara John Edward, yang telah bekerja bersamanya sejak 2018, terus menggelar pertemuan dengan Asosiasi Klub dan pihak-pihak lain untuk mencapai kesepakatan awal. Pertemuan-pertemuan itu menjadi persiapan bagi pertemuan antara sang investor dengan Menteri Olahraga Gohar Nabil dan Ketua Asosiasi Ahmed Diab.

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Rencana tersebut mencakup kepemilikan saham pengendali sebesar 60%, dengan janji dan jaminan untuk meningkatkannya menjadi 80% melalui jalur hukum dalam enam bulan. Selain itu, sang investor akan memperoleh hak guna atas Stadion Ismaily selama 20 hingga 25 tahun, sebagai imbalan atas renovasi stadion, penambahan kapasitas, serta perbaikan lapangan dan pencahayaannya.

Sang investor juga berjanji melunasi utang segera setelah kesepakatan tercapai, berupaya mencabut larangan registrasi, dan mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim dingin Januari. Ia mensyaratkan agar prosedur diselesaikan secepatnya sehingga tim tidak menyia-nyiakan satu tahun lagi di luar Liga Premier.

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Dua Akademi untuk Mencetak Talenta dan Target Waktu Pengembangan

Rencana itu juga meliputi pembangunan akademi berkelas dunia yang dilengkapi lapangan latihan, pusat kebugaran, pusat pemulihan, ruang kuliah, serta restoran lengkap. Di samping itu, akan ada dukungan bagi akademi yang sudah ada di distrik Al-Nakheel, yang dimiliki negara dan dimanfaatkan oleh klub, agar tetap terbuka bagi anak-anak Ismailia, dengan alokasi dana dukungan tahunan dari sang investor.

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Proyek ini juga menargetkan pembangunan akademi kedua untuk enam tim profesional milik klub, di bawah pengawasan dan pengelolaan tim asing. Tujuannya adalah agar proporsi lulusan akademi di tim utama mencapai 70 atau 80% dalam tiga tahun, mengikuti model Athletic Bilbao dari Spanyol.

Ismaily saat ini berada dalam situasi sulit di Liga Profesional (divisi kedua), setelah merosot ke peringkat ke-16 dengan koleksi 14 poin dari 13 pertandingan, hasil dari 3 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 5 kekalahan.

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Ismaily tertinggal 15 poin dari pemuncak klasemen Masar, sehingga misi promosi menjadi sangat sulit.