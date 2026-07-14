Dokter tim Senegal sebenarnya adalah seorang ginekolog, demikian diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Senegal dalam sebuah pernyataan resmi. Latar belakang Aderahmane Fediore telah menimbulkan kegelisahan yang besar di kalangan para pemain.

Ketua Federasi Abdoulaye Fall terpaksa mengakui kesalahannya. Dalam konferensi pers, ia dengan malu-malu mengakui bahwa dokter tim tersebut sebenarnya adalah seorang ginekolog. Ia juga menyatakan bahwa situasi seputar Fediore telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pemain.





Para pemain dilaporkan merasa khawatir mengenai kebugaran mereka, mengingat tidak ada fisioterapis ‘sejati’ yang mendampingi tim. “Para pemain perlu diyakinkan, karena kesehatan adalah yang utama.” Menurut Fall, ia sudah mulai mencari dokter baru bahkan saat Piala Dunia masih berlangsung.

Asosiasi Kedokteran Olahraga Senegal kini dengan tegas membantah pernyataan ketua federasi tersebut. Menurut mereka, cerita tersebut sama sekali tidak benar. Fediore konon telah memperoleh gelar dalam bidang kedokteran olahraga dan biologi olahraga dari fakultas kedokteran Universitas Cheikh Anta Diop di ibu kota Senegal, Dakar.

Selain itu, Fediore telah menjadi dokter tim Senegal selama tiga Piala Dunia berturut-turut dan tidak pernah ada keluhan dari para pemain mengenai kinerjanya. Kisah mengenai dokter tim ini bukanlah satu-satunya hal aneh yang terjadi selama Piala Dunia dalam skuad Senegal.

Setelah tersingkir (kalah 3-2 dari Belgia), rencananya skuad akan segera terbang kembali ke Dakar, tetapi keesokan harinya tim tersebut masih berada di Amerika Serikat. Berbagai media Afrika melaporkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Senegal belum memesan tiket penerbangan.

Skuad tersebut sudah berada di bandara Seattle ketika ternyata tidak ada pemesanan yang tercatat di maskapai Blue Jet, Delta, dan United Airlines. Setelah menunggu berjam-jam, para pemain dan staf pun kembali ke hotel.