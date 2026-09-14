Kejutan besar di Premier League: Aston Villa membidik Sergio Ramos

Aston Villa, yang sedang dibekap sejumlah cedera di lini pertahanan, bergerak untuk merekrut bek tengah Sergio Ramos, yang saat ini berstatus tanpa klub. Menurut laporan yang beredar, pelatih Unai Emery bertemu langsung dengan rekan senegaranya itu. Tim Inggris tersebut ingin memperkuat pertahanan dengan bintang kelas dunia mengingat jadwal yang padat. Namun, karena Sergio Ramos tidak dimasukkan dalam daftar UEFA untuk Liga Champions, ia tidak akan bisa bermain jika transfer itu terwujud.





PILIHAN EMERY - Menurut laporan media Spanyol "Fichajes", pelatih Aston Villa Unai Emery turun tangan langsung untuk meyakinkan bek veteran berusia 40 tahun itu. Emery, yang telah bertemu dengan rekan senegaranya tersebut, berupaya menutupi kekurangan bek tengah di dalam skuad dengan memanfaatkan kepemimpinan dan pengalaman Ramos.