Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Sergio RamosGetty Images

Diterjemahkan oleh

Kejutan besar di Premier League: Aston Villa membidik Sergio Ramos

Transfers
Aston Villa

Aston Villa, yang sedang dibekap sejumlah cedera di lini pertahanan, bergerak untuk merekrut bek tengah Sergio Ramos, yang saat ini berstatus tanpa klub. Menurut laporan yang beredar, pelatih Unai Emery bertemu langsung dengan rekan senegaranya itu. Tim Inggris tersebut ingin memperkuat pertahanan dengan bintang kelas dunia mengingat jadwal yang padat. Namun, karena Sergio Ramos tidak dimasukkan dalam daftar UEFA untuk Liga Champions, ia tidak akan bisa bermain jika transfer itu terwujud.


PILIHAN EMERY - Menurut laporan media Spanyol "Fichajes", pelatih Aston Villa Unai Emery turun tangan langsung untuk meyakinkan bek veteran berusia 40 tahun itu. Emery, yang telah bertemu dengan rekan senegaranya tersebut, berupaya menutupi kekurangan bek tengah di dalam skuad dengan memanfaatkan kepemimpinan dan pengalaman Ramos.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google