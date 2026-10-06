Krisis Cristiano Ronaldo dengan timnas Portugal masih menjadi sorotan utama, meski tim sukses meraih kemenangan penuh selama jeda internasional dan memastikan lolos ke perempat final UEFA Nations League, di tengah penantian atas apa yang akan diungkap sang kapten timnas mengenai detail krisis tersebut dan versi ceritanya sendiri atas peristiwa itu.

Surat kabar Portugal "A Bola" mengungkap sebuah kejadian yang terjadi pada tahun 2011, yang menyaksikan situasi serupa ketika bek Portugal Ricardo Carvalho memutuskan meninggalkan pemusatan latihan timnas setelah dicoret dari susunan inti, dalam sebuah insiden yang membuat Ronaldo turut campur, yang kala itu baru berusia 26 tahun.

Paulo Bento, pelatih kepala Portugal saat itu, lebih memilih memainkan Pepe ketimbang Carvalho, meski yang disebut terakhir adalah rekan setim Ronaldo di Real Madrid, dan Pepe pun turut bermain dalam pertandingan tersebut meski sebelumnya tidak menjalani latihan karena sejumlah masalah fisik.

Beberapa hari setelah kejadian itu, Carvalho menceritakan detail apa yang terjadi, dengan mengatakan: "Ketika saya kembali dari latihan, saya merasa tidak dihormati. Saya merasa seolah-olah saya tidak diinginkan, mereka membuat saya merasakan hal itu."

Ia menambahkan: "Saya sampai di kamar saya dan bahkan tidak mengganti pakaian. Hal itu sama sekali tidak direncanakan, saya hanya marah dan tidak berbicara dengan siapa pun. Itu adalah kesalahan fatal saya, hal itu bahkan tidak terlintas dalam pikiran saya. Saya begitu kebingungan pada saat itu."

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 DIR

Pada waktu itu, Ronaldo berusaha meredakan situasi, dengan menegaskan bahwa tempat pemain mana pun di timnas tidak terjamin, dan ia berkata: "Tidak ada yang menjamin tempatnya di timnas. Siapa yang berada dalam kondisi terbaiknya dan siapa yang dipilih pelatih, dialah yang akan bermain."

Beberapa bulan kemudian, kapten Portugal itu kembali berkomentar soal kejadian Carvalho, dengan mengatakan: "Carvalho melakukan kesalahan, tapi kita semua melakukan kesalahan."

Kisah ini memperoleh arti penting tersendiri di tengah krisis saat ini, setelah Jorge Jesus dan sejumlah rekan setim Ronaldo, bersama Pedro Proença, berusaha menghubunginya seusai laga melawan Norwegia di Stadion Dragão, sementara sang pemain memilih diam dan hanya menegaskan bahwa ia akan mengungkap versi ceritanya pada waktu yang tepat.