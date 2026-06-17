Kejutan besar: Bintang Piala Dunia ditangkap, penyelidikan masih berlangsung

Penyerang Pantai Gading, Elye Wahi, telah ditangkap atas dugaan pengaturan skor, demikian dilaporkan The Athletic. Penyerang tersebut diduga sengaja menerima kartu kuning.

Pemain yang telah tiga kali membela tim nasional Pantai Gading ini diduga sengaja menerima kartu kuning pada 17 Mei dalam pertandingan antara klubnya, OGC Nice, melawan FC Metz. Saat ini, penyelidikan masih berlangsung.

Wahi ditangkap oleh kepolisian Prancis pada 29 Mei, dua minggu sebelum Piala Dunia. Hal itu terjadi pada malam ketika ia mencetak dua gol melawan Saint-Etienne (4-1) dan menjadi pahlawan besar bagi Nice.

Meskipun penyelidikan masih berlangsung, ia saat ini telah berangkat bersama timnas Pantai Gading ke Piala Dunia. Dalam pertandingan pertama melawan Ekuador (menang 1-0), ia menjadi salah satu pemain terbaik negaranya. Pada babak pertama, tendangannya membentur mistar gawang.

Menurut beberapa sumber, badan pengelola sepak bola nasional Prancis telah menerima berbagai laporan mengenai pola taruhan mencurigakan seputar pertandingan Ligue 1 antara Nice dan Metz, di mana taruhan dipasang pada kartu kuning untuk Wahi.

FIFA telah dimintai tanggapan oleh The Athletic mengenai situasi seputar Wahi, namun belum memberikan tanggapan. Pantai Gading masih akan menghadapi Jerman dan Curaçao di babak penyisihan grup Piala Dunia ini.