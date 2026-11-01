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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Kejutan besar: Akankah Mohamed Salah mendapatkan kewarganegaraan Turki?

M. Salah
Trabzonspor vs Gaziantep FK
Trabzonspor
Gaziantep FK
Super Lig
Trabzonspor vs Freiburg
Freiburg
Conference League
Egypt vs Malawi
Egypt
Malawi
Africa Cup of Nations Qualification
Mesir
Turki
Jerman
Malawi

Langkah luar biasa di luar lapangan

Tampaknya bintang Mesir Mohamed Salah, pemain Trabzonspor, akan menghadapi kejutan luar biasa di Turki, setelah laporan media mengungkap adanya langkah-langkah untuk memberikan kewarganegaraan Turki kepadanya.

Jurnalis Mohamed El-Kaoud, koresponden jaringan "BBC", mengungkap melalui akun resminya di media sosial "Facebook", tentang detail langkah-langkah tersebut, menegaskan bahwa ada kecenderungan untuk memberikan kewarganegaraan Turki kepada bintang Mesir itu.

El-Kaoud mengatakan: "Saya mengetahui bahwa Mohamed Salah akan memperoleh kewarganegaraan Turki, bersama istrinya dan ketiga anaknya. Salah akan dianugerahi tanda jasa negara untuk layanan istimewa dalam sebuah perayaan besar, serta akan memperoleh penghormatan tingkat tinggi, setelah ia berkontribusi dalam mewujudkan lonjakan besar di bidang olahraga dan pariwisata dalam waktu yang sangat singkat."

Kabar ini muncul di saat Mohamed Salah terus melanjutkan perjalanannya bersama Trabzonspor, setelah ia tampil dalam kemenangan timnya atas Gaziantep dengan skor 2-0, hari Minggu ini, dalam rangkaian pertandingan pekan kesepuluh Liga Turki.

Kemenangan ini turut memperkuat posisi Trabzonspor di antara tim-tim papan atas, karena menambah koleksi poinnya menjadi 22 poin di peringkat ketiga klasemen, sehingga terus membayangi Galatasaray yang memuncaki klasemen, hanya dengan selisih tiga poin.

Di antara kilau penampilan di atas lapangan hijau dan kabar yang beredar seputar kewarganegaraan serta penghormatan resmi, tampaknya Mohamed Salah mungkin akan menghadapi fase luar biasa dalam petualangan Turkinya, jika langkah-langkah ini benar-benar dipastikan secara resmi.

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