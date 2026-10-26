Pekan kedelapan Liga Joy Elite U-21 menjadi panggung bagi sejumlah talenta muda yang bersinar, mencuri perhatian lewat gol-gol krusial dan penampilan ofensif memikat, hingga berperan mengantarkan kemenangan penting bagi klub masing-masing, di tengah persaingan yang kian memanas untuk memperebutkan posisi teratas klasemen.

Lima pemain tampil menonjol, setelah masing-masing meninggalkan jejaknya dalam hasil yang diraih timnya, mulai dari hat-trick Daniel Al-Habib bersama Al-Feiha, dilanjutkan dua gol Louay Al-Muhaimid dan Musa Adam, hingga peran menentukan yang dimainkan Amadou Diang dan Abdulrahman Al-Anzi dalam kemenangan Al-Hazem dan Al-Nassr.

Daniel Al-Habib: Hat-trick yang memimpin Al-Feiha

Daniel Al-Habib, pemain Al-Feiha, menyuguhkan penampilan individu paling menonjol di antara para bintang pekan kedelapan, setelah mencetak tiga gol «hat-trick» dalam kemenangan besar atas Al-Akhdoud dengan skor 3-0 di kandang lawan, hingga menjadi sosok dengan jejak paling jelas dalam laga tersebut setelah ia menyumbangkan ketiga gol timnya.

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Penampilan gemilang ini memberi Al-Feiha kemenangan penting di luar kandang, sementara gol-gol Al-Habib menyoroti kemampuannya dalam mencetak gol, hingga ia mengamankan tempatnya di antara para bintang paling menonjol pada pekan ini, di saat para talenta muda berharap dapat memanfaatkan kegemilangan mereka dan mencuri perhatian selama kompetisi berlangsung.

Louay Al-Muhaimid dan Musa Adam: Dua brace di malam kemenangan

Louay Al-Muhaimid melanjutkan penampilan apiknya dengan seragam Al-Taawoun, setelah mencetak dua gol pada menit ketujuh dan 45+3, dalam kemenangan telak atas Al-Ettifaq dengan skor 5-1, hingga berkontribusi besar dalam kemenangan yang memberi timnya tiga poin penting, serta memperkuat kehadirannya di antara tim-tim yang berupaya naik di klasemen.

Di sisi lain, Musa Adam memainkan peran utama bersama Al-Ahli, setelah mencetak dua gol pada menit ke-33 dan 62, mengantarkan timnya meraih kemenangan atas Damac dengan skor 3-1, sekaligus menambah koleksi pribadinya menjadi enam gol dalam perlombaan top skor Liga Joy Elite U-21.

Amadou Diang memimpin pesta gol Al-Hazem, dan Al-Anzi menyelamatkan Al-Nassr

Dari pihaknya, Amadou Diang berkontribusi dalam kemenangan besar yang diraih Al-Hazem atas Al-Wehda dengan lima gol tanpa balas, dalam laga yang di dalamnya timnya memaksakan keunggulan ofensifnya, dan meraih tiga poin dengan penampilan memikat, hingga menjadi salah satu nama yang menonjol pada pekan kedelapan.

Adapun Abdulrahman Al-Anzi, pemain Al-Nassr, memiliki peran menentukan dalam laga menghadapi Al-Qadsiah, setelah mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-36, ketika timnya tertinggal satu gol, hingga berkontribusi membawa Al-Nassr kembali ke dalam laga sebelum akhirnya meraih kemenangan dengan skor 2-1 meski kalah jumlah pemain, menegaskan pentingnya gol-gol yang datang pada momen-momen sulit.

Dengan demikian, daftar lima pemain paling menonjol pada pekan kedelapan Liga Joy Elite U-21 mencakup Daniel Al-Habib, Louay Al-Muhaimid, Musa Adam, Amadou Diang, dan Abdulrahman Al-Anzi, setelah mereka memadukan dampak dalam mencetak gol dan kontribusi dalam meraih poin, dengan Al-Habib yang menonjol secara khusus berkat torehan hat-trick lengkapnya dalam laga Al-Feiha melawan Al-Akhdoud.