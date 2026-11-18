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Sebuah pengadilan Inggris menolak menyelamatkan Ivan Toney, penyerang asal Inggris milik Al Ahli Saudi, dari krisis yang mengancam keikutsertaannya di Piala Eropa "Euro 2028".

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Toney sebelumnya telah menjalani persidangan di Southwark Crown Court, Inggris, pada Kamis, 29 Oktober lalu , atas dakwaan penyerangan terhadap seorang pria bernama Saber da Silva di sebuah klub malam di ibu kota Inggris, London, pada 6 Desember lalu.

Meski Ivan Toney membantah telah menyerang pria tersebut di dalam klub malam dan menegaskan dirinya tidak bersalah atas dakwaan yang dialamatkan kepadanya, hakim Chris Hehir menetapkan jadwal baru persidangan pada 12 Juni 2028, sekaligus membebaskan penyerang asal Inggris itu dengan jaminan tanpa syarat.

Menurut surat kabar Inggris The Sun, sang hakim meminta maaf atas penundaan yang begitu lama tersebut. Ia mengatakan: "Ini tanggal yang sangat jauh, dan saya mohon maaf untuk itu. Namun seperti yang Anda ketahui, pengadilan bekerja di bawah tekanan yang luar biasa."

Namun, masalahnya tidak hanya terletak pada penundaan yang lama, tetapi juga pada jadwal baru persidangan itu sendiri, karena bertepatan dengan pelaksanaan Piala Eropa "Euro 2028" yang digelar di Britania Raya pada 9 Juni hingga 9 Juli 2028.

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Lembaga penyiaran Inggris "BBC" melaporkan bahwa Muzammil Hussain, pengacara Ivan Toney, menghadiri sidang dengar pendapat di Southwark Crown Court pada Rabu ini, tanpa kehadiran sang penyerang asal Inggris secara langsung.

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Hussain meminta pengadilan menunda sidang agar digelar pada Agustus 2028, mengingat Piala Eropa berlangsung pada periode yang sama dengan jadwal sidang putusan.

Terkait hal itu, sang pengacara mengatakan: "Kami menyadari bahwa kemungkinan akan digelar sebuah turnamen sepak bola bernama Kejuaraan Eropa pada tahun 2028 antara 9 Juni dan 9 Juli."

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Ia menambahkan: "Kami memohon agar perkara ini ditunda hingga saat itu untuk pelaksanaan persidangan, sehingga terdakwa dapat bermain jika ia dipanggil untuk turnamen tersebut."

Ia melanjutkan: "Pengetahuan saya tentang sepak bola sangat terbatas, tetapi saya diberi tahu bahwa ia tampil di turnamen sebelumnya pada 2024, dan masuk dalam skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia."

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Namun, hakim Tony Baumgartner menolak permohonan tersebut dan menyebutnya didasarkan pada spekulasi. Ia mengatakan: "Bagi saya, mengubah tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya tidak sejalan dengan kepentingan keadilan."

Sang hakim menjelaskan bahwa permohonan dapat diajukan kembali apabila Ivan Toney terpilih masuk skuad timnas Inggris untuk Piala Eropa "Euro 2028".

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Ivan Toney bermimpi tampil bersama timnas negaranya di turnamen Eropa tersebut, terutama setelah gagal merebut tempat utama di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana Inggris meraih medali perunggu.

Pukulan besar bagi penyerang Al Ahli itu datang pada jeda internasional saat ini, ketika pelatih asal Jerman Thomas Tuchel, juru taktik timnas Inggris, mencoretnya dari skuad yang menghadapi Kroasia dan Spanyol pada matchday kelima dan keenam UEFA Nations League 2027.

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Sebagai catatan, Ivan Toney baru tampil dalam 10 pertandingan bersama timnas Inggris sejak pertama kali dipanggil oleh mantan pelatih asal Inggris Gareth Southgate pada Maret 2023, dengan hanya mencetak satu gol dan membuat satu assist.