Kejutan baru... Badai petir melanda pertandingan Prancis melawan Irak

Pertandingan antara Prancis dan Irak dalam rangkaian pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 diwarnai peristiwa luar biasa, setelah kondisi cuaca buruk menyebabkan penundaan dimulainya babak kedua pertandingan yang digelar di Stadion Philadelphia.

Hujan lebat dan angin kencang mulai memengaruhi jalannya pertandingan pada menit-menit terakhir babak pertama, sebelum pihak penyelenggara mengeluarkan peringatan darurat karena badai petir yang sangat kuat mendekati area sekitar stadion.

Segera setelah babak pertama berakhir, panitia penyelenggara mengumumkan perpanjangan waktu istirahat antar babak menjadi 30 menit, dari semula 15 menit, mengingat kondisi cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut.

Evakuasi tribun demi keselamatan penonton

Pihak berwenang meminta seluruh penonton untuk meninggalkan tribun dan menuju ke area aman di dalam stadion dan sekitarnya, sesuai dengan prosedur keselamatan yang berlaku dalam situasi seperti ini.

Baca juga.. Video: Mbappé menggeser tahta "The Phenomenon" dan terus mengejar Messi

Pengumuman resmi di dalam stadion menegaskan bahwa kelanjutan pertandingan akan ditunda hingga ancaman badai petir berlalu, dengan pemantauan kondisi cuaca yang terus dilakukan.

Para penonton kini menanti keputusan panitia mengenai kapan para pemain akan kembali ke lapangan dan melanjutkan babak kedua, dalam salah satu peristiwa cuaca paling menonjol yang terjadi di Piala Dunia 2026 hingga saat ini.

Ini bukanlah kali pertama kondisi cuaca menyebabkan penundaan pertandingan di Amerika Serikat; Piala Dunia Klub terakhir pun pernah mengalami beberapa penundaan dan penghentian sementara pertandingan akibat badai petir dan peringatan cuaca, yang memaksa panitia saat itu untuk menerapkan protokol yang sama demi menjaga keselamatan para pemain dan penonton.

Para penonton kini menanti keputusan panitia mengenai jadwal dilanjutkannya babak kedua, di tengah kondisi cuaca yang terus bergejolak di sekitar Stadion Philadelphia.