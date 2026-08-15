Klub Al Hilal mengambil keputusan mengejutkan, setelah mulai memikirkan untuk mendepak penyerang asal Prancis mereka, Karim Benzema, dari skuad tim pada musim ini.

Jurnalis Saudi Ahmed Al-Ajlan mengatakan bahwa Al Hilal tengah mempertimbangkan untuk melakukan penyelesaian finansial dengan Benzema, seandainya berhasil mendatangkan seorang penyerang haus gol yang baru selama bursa transfer musim panas ini.

Kabar tersebut muncul hanya sehari setelah krisis yang dipicu oleh sang penyerang Prancis, ketika ia memprotes keputusan penggantian dirinya pada menit ke-70, dalam kemenangan atas Al Faisaly dengan skor 4-2, pada pekan pertama Roshn League.

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, direktur teknik tim Al Hilal, membenarkan kemarahan Benzema seusai pertandingan, di mana ia menilai wajar jika sang pemain ingin mendapatkan waktu bermain sebanyak mungkin.

Penyerang Prancis itu bergabung dengan Al Hilal pada bursa transfer musim dingin lalu, dalam transfer gratis, setelah pemutusan kontraknya dengan Al Ittihad.

Sejak bergabung, mantan penyerang Real Madrid tersebut tampil dalam 14 pertandingan bersama "Sang Pemimpin" di berbagai ajang, di mana ia berhasil mencetak 10 gol, sementara memberikan 5 assist.