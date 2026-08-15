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imago-sport-1081063890.jpgAbdullah Ahmed

Diterjemahkan oleh

Kejutan: Al Hilal berencana mendepak Karim Benzema!

Transfers
K. Benzema
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
Prancis
Arab Saudi

Penyerang Prancis dalam ancaman badai

Klub Al Hilal mengambil keputusan mengejutkan setelah mulai mempertimbangkan untuk mendepak penyerang asal Prancis mereka, Karim Benzema, dari skuad tim pada musim ini.

Jurnalis Arab Saudi Ahmed Al Ajlan mengatakan bahwa Al Hilal tengah mengkaji kemungkinan melakukan penyelesaian finansial dengan Benzema, apabila berhasil mendatangkan penyerang haus gol yang baru selama bursa transfer musim panas saat ini.

Kabar tersebut muncul hanya sehari setelah krisis yang dipicu oleh penyerang Prancis itu, ketika ia memprotes keputusan penggantian dirinya pada menit ke-70, dalam kemenangan 4-2 atas Al Faisaly, pada pekan pertama Liga Roshn.

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Pelatih asal Italia Simone Inzaghi, direktur teknik tim Al Hilal, membela kemarahan Benzema setelah pertandingan berakhir, di mana ia menganggap wajar apabila Benzema ingin mendapatkan waktu bermain sebanyak mungkin.

Saudi Pro League
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Penyerang Prancis itu bergabung dengan Al Hilal pada bursa transfer musim dingin lalu, dalam transfer gratis, setelah memutus kontraknya dengan Al Ittihad.

Sejak bergabung, mantan penyerang Real Madrid tersebut telah tampil dalam 14 pertandingan bersama "Sang Pemimpin" di berbagai kompetisi, dan berhasil mencetak 10 gol serta memberikan 5 assist.

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