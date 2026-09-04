Kejutan: Akankah Riyad Mahrez kembali ke Al Ahli Saudi?

Laporan media mengungkap kemungkinan kembalinya pemain Aljazair Riyad Mahrez, mantan bintang Al Ahli Arab Saudi, ke skuad klub tersebut, selama bursa transfer musim panas saat ini.

Al Ahli sebelumnya secara mengejutkan memutuskan, setelah berakhirnya musim lalu, untuk memutus kontrak Mahrez secara sepihak, satu musim sebelum kontraknya berakhir, setelah 3 musim yang ia jalani bersama skuad tersebut.

Namun jurnalis Arab Saudi Abdulaziz Al Muraisel mengungkap kemungkinan kembalinya bintang Aljazair itu ke skuad Al Ahli dalam waktu dekat, melalui perekrutan dengan status transfer bebas.

Al Muraisel menjelaskan, melalui platform "Nabd Tuwaiq", bahwa para pemain Al Ahli menginginkan kembalinya Riyad Mahrez, seraya menyebutkan bahwa salah satu dari mereka telah menghubungi sang pemain untuk mengetahui sikapnya, dan ia menyambut baik kembalinya jika memperoleh gaji yang sama.

Jurnalis Arab Saudi itu menegaskan bahwa klub Al Ittihad, tetangga Al Ahli sekaligus rival tradisionalnya, juga memikirkan untuk merekrut Mahrez, di tengah pencarian mereka akan pemain sayap kanan baru untuk menggantikan pemain Prancis Moussa Diaby, namun pemain Aljazair itu memberikan prioritas kepada Al Ahli.

Perlu diingat bahwa sejumlah laporan menyebutkan mengenai kedekatan klub Al Shabab Arab Saudi untuk merekrut Mahrez dalam transfer bebas, namun klub ibu kota tersebut belum mengumumkan kesepakatan itu hingga saat ini.