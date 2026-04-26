Kejadian tragis bagi Justin Bijlow: kiper Genoa mengalami cedera dan harus ditarik keluar

Justin Bijlow ditarik keluar pada babak pertama pertandingan Serie A antara Genoa dan Como pada Minggu sore. Belum diketahui secara pasti apa yang dialami kiper tersebut.

Pada awal babak kedua, terlihat jelas bahwa Bijlow tertinggal di ruang ganti Genoa. Media Italia melaporkan bahwa ia mengalami masalah fisik, namun belum sepenuhnya jelas apa yang sebenarnya terjadi.

Bagi komentator Ziggo Sport, Albert Mantingh, keputusan Bijlow untuk tetap di ruang ganti juga menjadi kejutan. “Oh tidak, benarkah,” katanya saat melihat penggantinya, Nicola Leali, berdiri di lapangan.

“Tidak mungkin. Apakah Justin Bijlow cedera lagi? Karena sepertinya Leali akan menggantikannya. Kiper yang rentan cedera ini, yang tampil sangat baik dalam beberapa pekan terakhir, tampaknya harus meninggalkan lapangan karena cedera lagi. Semoga saja tidak, ya,” kata Mantingh.

Bijlow telah berjuang melawan rentan cedera sepanjang kariernya. Akibatnya, ia melewatkan banyak pertandingan Feyenoord, di mana ia terikat kontrak hingga musim dingin lalu.

Pada Januari, kiper berusia 28 tahun itu pindah ke Genoa. Di sana, ia tampil dalam pertandingan ketigabelasnya pada Minggu. Hingga saat ini, ia telah mencatatkan tiga clean sheet.

Saat Bijlow diganti, Genoa tertinggal 0-1 dari Como, akibat gol mantan pemain FC Utrecht, Anastasios Douvikas. Di babak kedua, dengan Leali sudah berada di bawah mistar, Assane Diao menambah skor menjadi 0-2.