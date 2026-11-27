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Klub Belanda PSV Eindhoven mengajukan keluhan kepada Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) dan Real Madrid terkait perlakuan yang dialami para suporternya dalam laga kedua tim. Pertandingan tersebut digolongkan berisiko tinggi sehingga Delegasi Pemerintah mengerahkan lebih dari 1.800 personel untuk mengamankannya.

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Duduk perkara kejadian ini bermula ketika seorang suporter memesan dua kursi bersebelahan untuk dirinya dan putranya di tribun Stadion “Santiago Bernabeu”. Sang ayah mendapat kursi nomor 631 di sektor yang disediakan untuk pendukung tim tamu, sementara putranya mendapat kursi nomor 625.

Namun, ketika keduanya datang untuk menyaksikan laga Real Madrid kontra PSV Eindhoven pada Selasa, mereka terkejut saat diberi tahu bahwa mereka harus masuk secara terpisah sesuai prosedur pengaturan yang menentukan pintu masuk masing-masing. Situasi itu berakhir dengan keduanya menangis.

Asosiasi suporter PSV Eindhoven memaparkan rincian kejadian tersebut dalam sebuah pernyataan yang menguraikan perlakuan yang dialami para pendukung klub Belanda itu di Madrid. Mereka menyebut keluhan bermula sejak antrean dan berlanjut hingga ke toilet di tribun yang disediakan bagi suporter tamu, seraya menegaskan: “Kami adalah suporter sepak bola, bukan penjahat.”

Suporter PSV Eindhoven desak klub ambil tindakan

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Para suporter PSV Eindhoven mengecam waktu tunggu yang berjam-jam serta pemukulan dengan tongkat di bagian tengkuk saat mereka berdiri dalam antrean.

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Menurut penuturan mereka, prosedur diawali dengan pemeriksaan tiket dan paspor di pos pemeriksaan pertama, sebelum mereka menjalani penggeledahan ketat yang memaksa mereka menyerahkan sejumlah barang, di antaranya baterai portabel, lipstik, dan rokok elektrik.

Prosedur tidak berhenti sampai di situ. Mereka diminta menjalani pemeriksaan lagi saat masuk, bahkan sebagian di antaranya kembali digeledah ketika hendak ke toilet.

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Asosiasi tersebut menambahkan bahwa para suporter harus kembali menunjukkan paspor dan tiket untuk bisa kembali ke kursi mereka setelah melewati area layanan.

PSV Eindhoven telah menyampaikan keluhan terkait kejadian ini dalam pertemuan lanjutan dengan Real Madrid dan UEFA, sebagaimana disampaikan juru bicara klub kepada harian “Eindhovens Dagblad”.

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Asosiasi suporter itu ingin menyampaikan pengalaman para pendukung yang dirugikan kepada UEFA melalui perkumpulan suporter sepak bola di seluruh penjuru Eropa.

Sebelumnya, Delegasi Pemerintah di Madrid mengumumkan penerapan rencana keamanan untuk mengamankan pertandingan yang diperkirakan dihadiri 4.225 suporter tim tamu. Otoritas keamanan mengoordinasikan operasi tersebut dengan melibatkan lebih dari 1.800 personel, termasuk polisi, petugas darurat, petugas keamanan, dan steward dari kedua klub.

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Kejadian ini bukan yang pertama di stadion Real Madrid. Dalam laga melawan Olympique Marseille di Liga Champions pada 16 September 2025, insiden serupa terjadi saat suporter tim asal Prancis itu memasuki stadion.

Kepolisian Nasional membentuk barikade keamanan, sementara petugas keamanan swasta Real Madrid memeriksa para suporter satu per satu. Sebagian dari mereka diminta melepas kaus dan sepatu, sedangkan baterai portabel, rokok elektrik, korek api, dan botol disita, di tengah laporan adanya tuduhan terhadap polisi di sekitar stadion sebelum pertandingan.