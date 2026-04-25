Kejadian mengejutkan: mayat seorang pria ditemukan di stadion

Penemuan mengerikan di stadion Schalke 04 telah menimbulkan kekhawatiran besar. Selama pemeriksaan rutin pada pagi hari, tim kebersihan menemukan jenazah seorang pria di toilet pria.

Penemuan tersebut terjadi saat tim pembersih melakukan patroli rutin di stadion, di mana para karyawan secara tak terduga menemukan jenazah tersebut. Kejadian ini langsung menimbulkan kegemparan di dalam klub dan di kalangan staf.

Menurut media Jerman, korban adalah seorang pria berusia 65 tahun yang telah terbaring di toilet tersebut cukup lama. Diduga ia masih hadir dalam sebuah acara di stadion sehari sebelumnya.

Polisi untuk saat ini tidak menduga adanya tindak kejahatan. Petunjuk awal lebih mengarah pada penyebab kematian alami, seperti serangan jantung atau stroke.

Klub telah menyatakan dalam tanggapannya bahwa mereka sangat terkejut dengan insiden tersebut. Schalke 04 memberikan kerja sama penuh dalam penyelidikan polisi yang sedang berlangsung.

Di antaranya, diselidiki mengapa pria tersebut tidak terdaftar sebagai orang hilang. Juga belum jelas bagaimana ia bisa menghabiskan malam di stadion tanpa diketahui.

Stadion Schalke 04, Veltins Arena, termasuk salah satu stadion sepak bola terbesar di Jerman dan memiliki kapasitas 60.000 penonton.

Tim utama Schalke 04 saat ini bermain di divisi kedua di Jerman.