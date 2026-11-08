Vinicius Junior selama ini selalu dianggap sebagai pemain yang tak tersentuh di Real Madrid, tetapi ia tengah melalui periode sulit dan kehilangan tempatnya di susunan utama.

Menurut Jose Felix Diaz, jurnalis surat kabar "AS", sang pemain benar-benar menyadari bahwa ia telah kehilangan tempatnya di susunan utama.

Ini merupakan situasi yang belum pernah terjadi bagi seorang pemain yang biasa membuat para pendukung Santiago Bernabeu terpukau oleh kecemerlangan individu dan penampilannya yang menentukan. Performa-performa terakhirnya yang kurang meyakinkan dibandingkan yang biasa disaksikan para suporter turut berperan dalam penataan ulang lini serang.

Meski demikian, hilangnya tempat Vinicius bukan berarti pelatihnya telah menyerah padanya, justru sebaliknya. Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa "Vinicius benar-benar tahu bahwa ia telah kehilangan tempatnya di susunan utama, dan ia menyadari bahwa ia tidak lagi terlindung dari persaingan, tetapi jika ada satu hal yang ia rasakan dalam beberapa hari terakhir, itu adalah rasa hormat dan dukungan penuh dari Jose Mourinho dan klub".

Meskipun Mourinho tidak berupaya melindungi Vinicius dari persaingan atau menjamin tempat baginya di susunan utama, ia tetap ingin membantunya untuk kembali ke level terbaiknya.

Mourinho Tak Akan Mengizinkan Vinicius Pergi

Pendekatan ini sangat kontras dengan kesulitan dan kesalahpahaman yang mewarnai hubungan Vinicius sebelumnya dengan Xabi Alonso.

Menurut surat kabar Spanyol tersebut, komunikasi antara pemain Brasil itu dengan Mourinho kini sangat baik, di mana pembicaraan berlangsung dengan terus terang, baik secara pribadi maupun dalam pernyataan publik pelatih asal Portugal itu.

Jajaran staf Real Madrid berkomitmen penuh untuk mengembalikan sosok pemain eksplosif dan menentukan yang menjadikannya salah satu pemain terbaik dunia di posisinya.

Di sisi lain, Vinicius bekerja keras untuk mengubah situasi ini, dengan tujuan mengembalikan kemampuannya melewati para bek, membalikkan jalannya pertandingan, dan menekan pertahanan lawan secara terus-menerus.

Meski demikian, Real Madrid memiliki sedikit ketenangan terkait hal ini. Setelah memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2032 pada musim panas lalu, Vinicius memperoleh keuntungan dari kesepakatan yang mencerminkan kepercayaan jangka panjang klub terhadapnya.

Namun, statistiknya saat ini jauh dari level yang biasa ia tampilkan: 12 pertandingan, hanya satu gol, dan tiga assist. Ini merupakan hasil yang tidak memadai bagi pemain dengan nilai setinggi itu, bahkan dengan memperhitungkan dampak hukuman larangan tampilnya di liga terhadap musimnya.

Di Madrid, tampaknya tidak ada seorang pun yang ingin terburu-buru. Klub mengetahui apa yang bisa diberikan pemain Brasil itu ketika berada dalam kondisi terbaiknya, tetapi kini mereka berharap ia membuktikannya kembali.

Seperti yang Anda lihat, dengan penampilan terakhir Vinicius dan munculnya Yan Diomande, posisinya di susunan utama bukan lagi sesuatu yang pasti; ia justru menjadi target yang harus ia perjuangkan kembali.