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Guus Til mengundang keheranan besar dalam pertandingan liga antara NEC dan PSV pada Sabtu malam. Gelandang serang tim asal Eindhoven itu bersitegang dengan Ahmetcan Kaplan pada babak kedua dan menjatuhkan sang bek.

PSV berada dalam posisi nyaman di Goffertstadion saat insiden itu terjadi. Tim asal Eindhoven tersebut unggul 3-0 ketika suasana tiba-tiba memanas.

Lima belas menit setelah jeda, Til berduel di udara dengan Kaplan, yang keluar sebagai pemenang. Pemain PSV itu kemudian tetap terbaring di lapangan dalam keadaan kesakitan.

Kaplan lantas menghampiri lawannya untuk meminta penjelasan, tetapi Til jelas tidak terima. Ia seketika bangkit dan menjatuhkan bek NEC tersebut.

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Insiden itu terjadi tepat di depan wasit Jeroen Manschot. Sang wasit berdiri kurang dari satu meter dari kedua pemain yang berseteru dan dapat melihat kejadian itu dengan jelas.

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Komentator ESPN Mark van Rijswijk tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa yang dilakukan Til? Apa yang dilakukan Til?" ujar sang komentator dengan heran.

"Kaplan tampaknya mengatakan, 'Kamu berpura-pura', terlepas dari benar atau tidaknya itu. Tapi mengapa Til bereaksi seperti itu?" lanjut Van Rijswijk.

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Sang komentator sulit memahami reaksi pemain PSV itu, terlebih tim tamu sudah unggul dengan nyaman. "PSV sama sekali tidak menghadapi masalah pada babak kedua karena hampir tidak ada yang terjadi."

Para pemain dari kedua tim sementara itu berkumpul di sekitar Manschot, yang memutuskan memberi kartu kuning kepada Til dan Kaplan. Van Rijswijk mengira hanya pemain PSV itu yang akan dihukum, sementara para penonton pendukung NEC juga menyambut keputusan wasit dengan siulan keras. Setelah itu, terdengar pula nyanyian yang menghina ibu sang wasit.

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Situasi makin buruk bagi pendukung NEC ketika PSV kembali mencetak gol nyaris seketika setelah keributan itu. Ruben van Bommel mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 4-0 pada serangan berikutnya dari tim asal Eindhoven.

Di X, keputusan Manschot memicu keheranan. "Mengapa ini bukan kartu merah?" tanya seorang penggemar sepakbola. "Saya ingin tahu mengapa dalam kejadian ini dua kartu kuning diberikan, bukannya langsung kartu merah untuk Til karena gerakan memukulnya," tulis yang lain.

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Sejumlah penonton juga tidak mengerti mengapa Til membiarkan dirinya terpancing ketika timnya unggul dengan nyaman. "Saya ingin tahu apa yang ada di benak Til sampai bereaksi seperti itu saat unggul 3-0," bunyi salah satu komentar. "Dengan reaksi seperti itu, dia berisiko mendapat kartu merah, dan itu akan sangat bodoh!" kata pengguna lain.