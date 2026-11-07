Absennya Lionel Messi, legenda Argentina, dari daftar para bintang yang menyempatkan diri mengucapkan selamat tinggal kepada Cristiano Ronaldo usai pengumuman pensiunnya dari timnas Portugal, menimbulkan perdebatan luas di kalangan penggemar, terutama karena bintang Al Nassr Saudi itu menunjukkan sikap berbeda saat "La Pulga" mengumumkan pensiun.

Ronaldo secara mengejutkan mengumumkan akhir perjalanan internasionalnya pada Kamis lusa lalu, meski krisisnya dengan pelatih Jorge Jesus sedang menuju penyelesaian, dan ia pun menerima gelombang pesan pujian serta penghargaan dari rekan-rekan terdahulu dan para pesaingnya, namun yang mencolok adalah Messi tidak termasuk di antara mereka.

Ronaldo berinisiatif mengirim pesan saat Messi pensiun, lalu di mana balasannya?

Sikap Messi ini muncul meski Ronaldo adalah salah satu bintang terdepan yang menyempatkan diri menyampaikan pesan dukungan dan rasa hormat kepada bintang Argentina itu di sela-sela laga perpisahannya bersama Tim Tango.

Pada 7 Oktober lalu, dan beberapa jam setelah laga terakhir Messi bersama Argentina, melawan Benin, bintang Inter Miami Amerika itu menulis pesan perpisahan untuk para penggemar Tim Tango, sementara Ronaldo mengejutkannya dengan komentar yang menyentuh.

Messi menulis melalui Instagram: "Pertandingan kemarin adalah yang terakhir bagi saya, dan saya sudah merindukan mengenakan jersey biru langit dan putih. Saya tahu saya mengambil keputusan yang tepat. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, penuh dengan kegembiraan dan juga sejumlah kesedihan, namun saya yakin bahwa setiap langkah yang saya jalani sepadan dengan pengorbanannya."

Komentar Ronaldo pun datang: "Leo, bertahun-tahun lamanya kamu membela negaramu, dan sebuah kisah yang akan abadi selamanya. Segala rasa hormatku atas apa yang kamu raih bersama Argentina. Pelukan."

Dan ini bukanlah inisiatif pertama dari Ronaldo terhadap Messi, karena bintang Portugal itu menyempatkan diri menyampaikan belasungkawa kepada rival historisnya saat ayahnya meninggal dunia.

Pada 12 Agustus lalu, Messi menerbitkan pesan panjang yang mengungkapkan kesedihannya atas kehilangan ayahnya, sementara Ronaldo memberinya dukungan moral.

Ronaldo menulis saat itu: "Pelukan besar untukmu dan orang-orang yang kamu cintai di saat yang sulit ini, Leo. Tetaplah kuat."

Namun hingga baris-baris ini ditulis, Messi belum membalas dengan sikap serupa terhadap Ronaldo.

Ronaldo dan Messi tetap berada di puncak persaingan individu dalam sepak bola dunia selama hampir dua dekade, dengan bintang Portugal itu meraih penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia sebanyak 5 kali, sementara Messi menyabetnya sebanyak 8 kali.

Persaingan langsung antara kedua bintang itu memuncak selama 9 tahun pada periode antara 2009 hingga 2018, ketika masing-masing dari mereka bermain di dua kutub El Clasico, Real Madrid dan Barcelona.

Bintang-bintang sepak bola mengucapkan selamat tinggal kepada Ronaldo

Di sisi lain, pesan-pesan penghargaan untuk Ronaldo terus berdatangan usai pengumuman pensiunnya dari dunia internasional, dan di antara yang pertama merespons adalah Neymar da Silva dan James Rodriguez, yang menyebutnya sebagai "legenda".

Vinicius Junior juga menyampaikan pesan singkat namun mencolok, yang isinya: "Selamanya nomor 1."

Sejumlah rekan terdahulu dan pesaing Ronaldo turut serta dalam ucapan perpisahannya, dengan Sergio Ramos merespons dengan nada jenaka, mendoakannya agar menikmati fase baru, sementara Rio Ferdinand mengenang kembali kenangan bersama mereka dalam sebuah pesan yang berbunyi: "Ini seperti sebuah film, saudaraku."

Adapun Pepe, ia menegaskan bahwa apa yang dipersembahkan Ronaldo melampaui batas-batas sepak bola, sementara salah satu pesan yang paling istimewa datang dari rekan terdahulunya, Nani, yang bermain di sampingnya di timnas Portugal dan Manchester United.

Nani mengungkapkan rasa terima kasihnya karena menjadi bagian dari perjalanan karier Ronaldo, seraya menyebut bahwa warisannya telah menginspirasi generasi demi generasi pemain, sebelum menyampaikan salam hormat kepada kapten timnas Portugal itu.

Bergabung pula ke dalam daftar pengucap selamat tinggal yaitu Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Marcelo, dan Thibaut Courtois.