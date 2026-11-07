Absennya Lionel Messi, legenda Argentina, dari daftar bintang yang menyampaikan perpisahan kepada Cristiano Ronaldo seusai pengumuman pensiunnya dari timnas Portugal, memicu perdebatan luas di kalangan penggemar, terlebih karena bintang Al Nassr Arab Saudi itu dulu menunjukkan sikap berbeda saat "La Pulga" mengumumkan pensiun.

Ronaldo secara mengejutkan mengumumkan akhir perjalanan internasionalnya pada Kamis kemarin, meski perselisihannya dengan pelatih Jorge Jesus sedang menuju penyelesaian, dan ia pun menerima gelombang pesan pujian serta penghormatan dari rekan-rekan lama dan para rivalnya, namun yang mencolok adalah Messi tidak termasuk di antara mereka.

Ronaldo lebih dulu mengirim pesan saat Messi pensiun, lalu mana balasannya?

Sikap Messi ini datang kendati Ronaldo berada di barisan terdepan para bintang yang menyampaikan pesan dukungan dan penghormatan kepada bintang Argentina itu di sela-sela laga perpisahannya bersama La Albiceleste.

Pada 7 Oktober lalu, beberapa jam setelah laga terakhir Messi bersama Argentina, menghadapi Benin, bintang Inter Miami Amerika itu menulis pesan perpisahan untuk para pendukung La Albiceleste, sementara Ronaldo mengejutkannya dengan sebuah komentar yang menyentuh.

Messi menulis melalui Instagram: "Laga kemarin adalah yang terakhir bagi saya, dan saya sudah merindukan mengenakan jersey biru langit dan putih. Saya tahu saya mengambil keputusan yang benar. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, penuh kebahagiaan dan juga sebagian kesedihan, tetapi saya yakin setiap langkah yang saya tempuh sangatlah layak diperjuangkan."

Komentar Ronaldo pun datang: "Leo, bertahun-tahun lamanya kamu membela negaramu, sebuah kisah yang akan abadi selamanya. Segala hormat saya atas apa yang telah kamu raih bersama Argentina. Peluk."

Ini bukanlah isyarat pertama dari Ronaldo kepada Messi, karena bintang Portugal itu juga menyampaikan belasungkawa kepada rival abadinya saat ayahnya meninggal dunia.

Pada 12 Agustus lalu, Messi membagikan pesan panjang yang mengungkapkan kesedihannya atas kehilangan sang ayah, sementara Ronaldo memberinya dukungan moral.

Ronaldo saat itu menulis: "Pelukan besar untukmu dan orang-orang tercintamu di saat sulit ini, Leo. Tetap kuat."

Namun hingga baris-baris ini ditulis, Messi tidak membalas dengan sikap serupa kepada Ronaldo.

Ronaldo dan Messi tetap berada di puncak persaingan individu dalam sepak bola dunia selama hampir dua dekade, dengan sang pemain Portugal meraih penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia sebanyak 5 kali, sementara Messi memenangkannya pada 8 kesempatan.

Persaingan langsung antara kedua bintang itu memuncak selama 9 tahun pada periode antara 2009 hingga 2018, ketika masing-masing bermain di dua kutub El Clasico, Real Madrid dan Barcelona.

Para bintang sepak bola melepas kepergian Ronaldo

Di sisi lain, pesan-pesan penghormatan untuk Ronaldo terus berdatangan setelah pengumuman pensiun internasionalnya, dan di antara yang pertama memberi tanggapan adalah Neymar da Silva dan James Rodriguez, yang menyebutnya sebagai "sang legenda".

Vinicius Junior juga menyampaikan pesan singkat namun mencolok, yang berbunyi: "Selamanya nomor 1".

Sejumlah rekan lama Ronaldo dan para rivalnya turut ambil bagian dalam perpisahan ini, di mana Sergio Ramos memberi tanggapan dengan nada bercanda, berharap ia menikmati fase baru, sementara Rio Ferdinand mengenang kembali kenangan bersama mereka dengan pesan yang berbunyi: "Rasanya seperti sebuah film, saudaraku."

Adapun Pepe, ia menegaskan bahwa apa yang dipersembahkan Ronaldo melampaui batas-batas sepak bola, sementara salah satu pesan yang paling istimewa datang dari rekan lamanya, Nani, yang bermain di sampingnya di timnas Portugal dan Manchester United.

Nani mengungkapkan rasa syukurnya karena menjadi bagian dari perjalanan Ronaldo, seraya menyatakan bahwa warisannya telah mengilhami generasi demi generasi pemain, sebelum ia menyampaikan salam hormat kepada kapten timnas Portugal.

Turut bergabung dalam daftar pengucap selamat tinggal adalah Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Marcelo, dan Thibaut Courtois.