Sikap Komite Teknis Wasit di Spanyol yang mengabaikan insiden Arda Guler, pemain Real Madrid, saat menghadapi Sevilla memicu gelombang kontroversi baru, setelah episode program "Waktu Peninjauan" yang diproduksi Komite Teknis Wasit untuk meninjau momen-momen pekan La Liga tidak menyinggung sama sekali momen ketika para pemain tim Andalusia itu menuntut agar bintang asal Turki tersebut diusir.

Insiden ini bermula dari pertandingan antara Real Madrid dan Sevilla di Stadion Santiago Bernabeu, ketika Guler berusaha melepaskan diri dari cengkeraman lawannya, sebelum ia menggerakkan sikunya dan mengenai pemain Andalusia tersebut, yang terjatuh ke tanah akibat benturan itu.

Para pemain Sevilla dan anggota staf teknis memprotes keras, menuntut agar kartu merah dikeluarkan untuk pemain Real Madrid itu, dengan menganggap aksi tersebut layak diganjar pengusiran. Namun, wasit Mateu Busquets Ferrer tidak menghukum Guler dengan kartu merah, dan wasit teknologi video, Guillermo Cuadra Fernandez, juga tidak memanggilnya untuk meninjau momen tersebut melalui layar.

Penantian Sevilla berakhir dengan kekecewaan

Ketegangan penantian meningkat menjelang terbitnya episode baru program "Waktu Peninjauan", yang di dalamnya Komite Teknis Wasit mengulas kasus-kasus perwasitan paling kontroversial dalam pertandingan Liga Spanyol.

Akun resmi Sevilla sebelumnya telah menyampaikan penantiannya akan penjelasan mengenai apa yang terjadi di Stadion Santiago Bernabeu, melalui unggahan di media sosial, salah satunya berbunyi: "Kami sangat menantikan Waktu Peninjauan.. kami menghitung jam demi jam".

Namun, episode yang dipublikasikan hari Selasa ini tidak memuat referensi apa pun terkait benturan antara Guler dan Pique, dan juga tidak menampilkan momen lain yang berkaitan dengan pertandingan Real Madrid melawan Sevilla, meski heboh yang menyelimuti insiden tersebut selama beberapa hari terakhir.

Program itu mengulas kasus-kasus perwasitan dari laga Real Betis melawan Barcelona, Villarreal melawan Elche, serta Osasuna melawan Racing Santander, di samping sejumlah pertandingan Divisi Dua Spanyol, tanpa menyinggung momen yang menjadi sorotan kontroversi di akhir pekan.

Komite Teknis Wasit diperkirakan akan memberikan penjelasan terkait insiden tersebut, terutama di tengah perdebatan luas seputar rekaman gambar, sudut kamera, dan sejauh mana intervensi teknologi video, tetapi pengabaian kasus ini dalam program tersebut menyisakan pertanyaan-pertanyaan terkait penilaiannya dari sisi perwasitan.

Hingga saat ini, laporan Spanyol belum memuat penjelasan resmi apa pun dari komite mengenai alasan tidak disertakannya momen tersebut, sementara perhatian tetap tertuju kepada Sevilla, yang mungkin akan mengeluarkan sikap baru sebagai respons atas tidak diulasnya insiden tersebut dalam program itu.