The Athletic mengutip sejumlah anggota staf kepelatihan Real pada tahun-tahun sebelumnya dalam laporan terbaru. Mereka semua berpendapat bahwa salah satu dari dua megabintang itu harus dilepas. Hanya dengan cara itu Real dapat terus bersaing memperebutkan gelar dan suasana di klub kembali tenang, setelah para pemain bahkan sempat saling bersitegang pada musim lalu yang berakhir tanpa gelar.

"Masalah ini baru akan teratasi jika salah satu dari Vinicius atau Mbappe pergi," kata seorang mantan anggota staf kepelatihan Real dalam beberapa tahun terakhir yang tidak disebutkan namanya. Seorang mantan staf lainnya menambahkan: "Entah ada perubahan struktural, atau mereka tidak akan bisa berkembang."

Ia melanjutkan: "Ada banyak talenta kreatif, tetapi mustahil meraih kesuksesan dalam jangka panjang jika hanya bertahan dengan delapan pemain. Mengatur serangan juga sangat sulit ketika para pemain terbaik terus mempercepat permainan dan mencari ruang yang sama."

Akankah Vinicius Junior dan Mbappe Menjadi Batu Sandungan Real Madrid?

Baik Mbappe maupun Vinicius biasanya enggan membantu pertahanan dan lebih memilih bersiap untuk melancarkan serangan balik cepat. Karena itu, Real kerap bertahan dengan jumlah pemain lebih sedikit. Kondisi tersebut sudah merugikan Los Blancos pada perempat-final Liga Champions musim lalu melawan Bayern Munich.

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Namun, secara pribadi, kedua megabintang yang sama-sama didorong oleh ego itu disebut cukup akur, bertentangan dengan berbagai klaim di media. "Hubungan mereka baik, tetapi di lapangan mereka tidak menemukan kecocokan," kata seorang sumber yang dekat dengan klub. "Bukan berarti mereka tidak akur atau saling membenci!" Pemain asal Brasil dan Prancis itu justru "membandingkan diri satu sama lain dalam segala hal. Dan jika yang satu tidak bertahan, yang lain juga tidak melakukannya."

Xabi Alonso sebelumnya gagal, antara lain karena sulit menghadapi sikap Vinicius. Saat diganti dalam Clasico tahun lalu, Vinicius memicu keributan, menghina sang pelatih, dan mengisyaratkan kemungkinan hengkang. Ruang ganti Los Blancos juga disebut terbelah tajam antara pendukung Alonso dan pihak yang menentangnya.

Keduanya berpisah secara mengejutkan setelah hanya sekitar setengah tahun, tetapi keadaan tidak berubah di bawah pengganti Alonso, Alvaro Arbeloa. Sebaliknya, menjelang akhir musim, pertikaian fisik antara Fede Valverde dan Aurelien Tchouamenie menjadi sorotan. Akibatnya, Valverde harus dibawa ke rumah sakit karena trauma kepala dan otak.

Bisakah Jose Mourinho Mengendalikan Vinicius dan Mbappe?

Real mengakhiri musim tanpa gelar dan meresponsnya, antara lain, dengan mendatangkan kembali Jose Mourinho sebagai pelatih. Sosok pelatih legendaris asal Portugal itu diharapkan dapat mengendalikan ego para bintang Real. Namun, di bawah kepemimpinannya pun, Vinicius dan Mbappe tetap menimbulkan kegaduhan di Madrid.

Belum lama ini, L'Equipe melaporkan bahwa perilaku Mbappe sejak mengalami cedera dalam laga pertama Nations League menimbulkan kekesalan di Madrid. Di internal klub, muncul kesan bahwa Mbappe menempatkan kepentingan pribadinya di atas tujuan klub. Misalnya, ia disebut lebih mementingkan Ballon d'Or daripada kesuksesan tim.

"Setelah lebih dari dua tahun, kesannya dia masih belum memahami cara kerja Real dan lingkungan di sekitarnya, serta bagaimana seseorang harus bersikap di sana," kata seorang sumber internal anonim yang dikutip L’Equipe. "Dia mendapat nasihat yang sangat buruk, dan dari segi citra, hal itu merugikan semua pihak, baik dirinya maupun klub."

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Mbappe Membuat Jose Mourinho Tersinggung dengan Bersepeda

Pemain timnas Prancis itu mengalami peregangan berlebihan pada kapsul bagian belakang sendi lutut kirinya saat Prancis menang 1-0 atas Turki. Sejak itu, ia menjalani rehabilitasi. Namun, beberapa tindakannya kemudian mengundang keheranan.

Di satu sisi, ia tertangkap kamera saat mengunjungi klub malam di Paris. Di sisi lain, ia bahkan terang-terangan melanggar larangan Mourinho.

"Sayangnya, pemain sepakbola tidak boleh bersepeda. Sekalipun ia melakukannya tanpa sepengetahuan klub. Saya tidak peduli dengan kontraknya. Yang saya perhatikan adalah seberapa serius pemain itu menjalani pekerjaannya," jelas Mourinho baru-baru ini dalam sebuah podcast. Menurutnya, terjatuh bisa membuat seorang pemain melewatkan beberapa pertandingan atau bahkan mengalami cedera serius. "Mungkin kamu hanya mengalami memar, tetapi memar itu menghalangimu untuk berada dalam kondisi terbaik," lanjut pelatih Real tersebut.

Lalu apa yang dilakukan Mbappe? Ia mengunggah foto di Instagram yang memperlihatkan dirinya sedang bersepeda di Swiss.

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Vinicius Junior Kembali Memicu Keributan di Real Madrid

Sementara itu, Vinicius kembali menimbulkan kegaduhan akibat perilakunya yang dipertanyakan. Akhir pekan lalu, golnya yang seharusnya membuat skor menjadi 2-0 saat melawan Villarreal dianulir, dan keputusan itu sepenuhnya tepat. Pemain asal Brasil itu justru langsung mendapat kartu merah atas tindakan kasar yang terungkap melalui VAR. Vinicius jelas menarik rambut pemain lawan, Nathan Saliba, sehingga memperoleh keuntungan.

Namun, Vinicius sama sekali tidak mau menerima keputusan itu. Ia menghina dan mendesak wasit serta disebut mendorong seorang staf LaLiga dalam perjalanan menuju lorong stadion. Karena itu, pemain asal Brasil tersebut kemungkinan akan dijatuhi larangan bermain oleh liga selama setidaknya dua pertandingan, sehingga juga absen dalam Clasico pada 25 Oktober.

Mourinho sendiri tidak menghadiri konferensi pers seusai pertandingan melawan Villarreal dan insiden Vinicius agar tidak berisiko terkena skorsing akibat pernyataannya. "Saya ingin," demikian pesan yang ia sampaikan menurut surat kabar Mundo Deportivo, "hadir saat melawan Sevilla dan Barca." Apalagi Vinicius sudah absen.

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