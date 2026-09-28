Sebuah laporan media Spanyol pada hari Senin ini mengungkap tanda-tanda krisis di Real Madrid, yang berujung pada sanksi langsung terhadap seorang pemain muda.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa tanda-tanda krisis mulai membayangi tim Real Madrid Castilla, meski hal itu akan segera berlalu.

Tim cadangan tersebut menghadapi kemunduran internal pertamanya, yang menimbulkan kegemparan di Valdebebas, di mana muncul perselisihan antara Jorge Cestero, salah satu pemain paling menonjol di tim, dan Julián López de Lerma, sang direktur teknik, pekan lalu, setelah ia dicoret dari susunan pemain utama menghadapi Sant Andreu.

Situasi tersebut menuntut campur tangan klub, dan setelah diselesaikan, pemain itu tidak diikutsertakan dalam daftar tim untuk pertandingan melawan Alcorcón.

López de Lerma tidak menyembunyikan keputusan teknis itu, meskipun ia tidak mengungkapkan alasan ketidakhadiran tersebut.

Pelatih itu menyatakan: "Kami fokus pada pengembangan para pemain. Kami ingin semua pemain mampu menunjukkan kemampuan mereka, bersaing, dan menjadi bagian dari tim."

Sang pelatih juga menjelaskan pentingnya peran yang diberikannya kepada gelandang tersebut: "Jorge akan menjadi pemain yang sangat penting bagi kami musim ini."

Klub memutuskan, secara wajar, bahwa perselisihan itu harus berkonsekuensi, sebagaimana tampak pada pertandingan terakhir yang berakhir dengan kekalahan Castilla 1-2 dari Alcorcón.

Krisis ini, meskipun tampaknya telah terselesaikan, masih menyisakan pertanyaan tentang berapa lama pencoretan itu akan berlangsung, terutama dengan semakin dekatnya derbi Madrid dalam beberapa hari ke depan, sebuah pertandingan yang belum jelas apakah Cestero akan kembali ke dalam susunan pemain Julián atau tidak.

Terlepas dari krisis ini, sang pemain menjalani musim yang gemilang (di mana ia bahkan telah mencetak gol pertamanya) dan telah mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti di Real Madrid Castilla.

Lebih dari itu, ia turut serta dalam masa persiapan musim bersama tim utama di bawah asuhan José Mourinho, di mana ia menjadi salah satu pemain akademi yang paling menonjol, bahkan bermain di keempat pertandingan persahabatan sebelum musim dimulai.