Olympique Lyon telah berubah dari tim dengan performa terbaik di Eropa—yang sebelumnya mencatatkan 13 kemenangan beruntun—menjadi tim dengan performa terburuk ketiga di Ligue 1.

Hanya Metz (1) dan Le Havre (1) yang mengumpulkan poin lebih sedikit daripada Olympique Lyon (3) dalam enam putaran terakhir Liga Prancis, menurut surat kabar "Marca".

Hasil imbang tanpa gol melawan Angers tidak membantu mengakhiri krisis yang dialami tim asuhan pelatih Paulo Fonseca, yang juga tersingkir dari Piala Prancis dan Liga Europa selama periode ini.

Penyerang Brasil Endrick gagal memecahkan puasa golnya; pemain pinjaman dari Real Madrid ini telah bermain dalam 5 pertandingan tanpa mencetak gol, empat di antaranya bersama Lyon dan satu bersama tim nasional Brasil.

Endrick belum mencetak gol sejak mencetak gol pada leg pertama babak 16 besar Liga Europa melawan Celta Vigo (1-1) pada 12 Maret lalu.

Perlu dicatat bahwa Indrek memberikan dua umpan kunci, satu dalam kekalahan melawan Monaco (1-2), tepat sebelum jeda internasional, dan satu lagi dalam pertandingan persahabatan yang berakhir dengan kemenangan Brasil atas Kroasia (3-1).

Penampilan serangan Lyon yang kurang memuaskan tidak membantu memperbaiki situasi melawan Angers, karena mereka hanya melepaskan dua tembakan ke gawang.

Sedangkan Endrick, yang digantikan oleh Adam Karabek pada menit ke-73, hanya melepaskan satu tembakan selama kunjungannya ke Stadion Raymond Kopa, di mana tembakan tersebut terjadi pada menit ke-24, sebuah tembakan jarak jauh yang berhasil diblok.

Pemain Real Madrid itu hanya menyentuh bola sebanyak 26 kali dan melakukan satu dribel saja, sehingga baik Endrick maupun Lyon perlu meningkatkan performa mereka, jika tidak, musim ini bisa menjadi sangat sulit bagi mereka.

Dengan enam pertandingan tersisa, Lyon berada di peringkat kelima dengan 48 poin, hanya terpaut satu poin dari Olympique Marseille yang menduduki peringkat keempat yang lolos ke Liga Champions, mengingat tim asal selatan itu akan bertanding melawan Monaco pada Minggu malam ini.

Di sisi lain, Rennes (47 poin) dan Monaco (46 poin) terus membayangi tim asuhan Paulo Fonseca dalam perebutan tiket ke Liga Champions.

Perlu dicatat bahwa sejak bergabung dengan Lyon pada bursa transfer musim dingin lalu, Endrick telah tampil dalam 17 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 6 gol dan 5 assist.

Di level Ligue 1, Endrick mencetak 3 gol, semuanya tercipta pada pertandingan keduanya bersama Lyon melawan Metz, sementara ia tampil dalam 9 pertandingan lainnya tanpa mencetak gol.



