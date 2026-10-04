Timnas Jerman melanjutkan rangkaian hasil yang tidak stabil, setelah hanya meraih hasil imbang tanpa gol lagi melawan Yunani, sehingga terus kehilangan poin di UEFA Nations League, meski terjadi perubahan teknis besar yang dialami tim dengan ditunjuknya Jurgen Klopp sebagai direktur teknik usai putaran final Piala Dunia.

Timnas Jerman gagal memanfaatkan laga melawan Yunani untuk meraih kemenangan baru, sehingga kehilangan dua poin dalam perjalanannya di turnamen menghadapi lawan yang sama, setelah sebelumnya juga tumbang di hadapan mereka pada pekan kedua dengan skor 0-1, sebuah hasil yang menambah tanda tanya seputar level permainan Jerman pada periode saat ini.

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Laga melawan Yunani bukanlah satu-satunya tersandung bagi Jerman pada edisi Nations League kali ini, karena tim mengawali perjalanan mereka dengan hasil imbang melawan Belanda dengan skor 1-1 pada pekan pertama, sebelum meraih satu-satunya kemenangan sejauh ini atas Serbia pada pekan lalu, ketika mereka unggul dengan dua gol tanpa balas.

Dengan demikian, timnas Jerman hanya meraih satu kemenangan selama perjalanan mereka saat ini di Nations League, berbanding dua hasil imbang dan satu kekalahan, sehingga terus kehilangan poin secara berulang, setelah sebelumnya berharap bisa mengembalikan kestabilan dan kembali tampil kuat dalam persaingan di bawah kepemimpinan Klopp.

Harapan publik Jerman sempat meningkat dengan datangnya Klopp ke kursi kepelatihan, terutama dengan pengalaman besarnya dan kemampuannya membangun tim-tim yang kompetitif, namun hasil-hasil sejauh ini belum mencerminkan perubahan yang dinantikan, karena penderitaan timnas masih berlanjut, baik dari sisi meraih kemenangan maupun menjaga konsistensi dari satu pertandingan ke pertandingan lain.

Hasil imbang melawan Yunani menambah tekanan terhadap Klopp dan para pemain timnas Jerman, terutama karena tim menyia-nyiakan peluang baru untuk memperbaiki posisi mereka di grup, sehingga dituntut untuk segera memperbaiki arah pada laga-laga mendatang, jika ingin mengakhiri perjalanan mereka di Nations League dengan lebih baik dan menampilkan wajah yang berbeda dari yang mereka tunjukkan sejauh ini.